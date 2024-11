Izbruhnil vulkan, evakuirali vas in Modro laguno

Strokovnjak IMO Benedikt Ofeigsson je za javni radio RAS2 povedal, da trenutno ni ogrožena nobena infrastruktura. So pa preventivno evakuirali kraj Grindavik in priljubljeno turistično atrakcijo Modra laguna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tokratni izbruh ognjenika je po navedbah urada manjši od prejšnjega konec avgusta. "Izlivi so manjši in lava ne teče tako hitro," so pojasnili.

Na islandskem polotoku Reykjanes so marca 2021 zabeležili prvi izbruh ognjenika po osmih stoletjih. Leta 2022 in lani se je zvrstilo še več izbruhov vulkanov, zaradi česar so vulkanologi opozorili, da se je v regiji začelo novo obdobje seizmične aktivnosti.

Na polotoku je letos večkrat prišlo do izbruhov, med katerimi je iz podolgovatih razpok v zemlji na površje pridrla lava. Ta je med enim izmed izbruhov januarja zajela tri hiše na severnem robu vasi Grindavik.