Izbruh ptičje gripe na Kitajskem, izvršili zakol 18.000 piščancev

Kitajsko ministrstvo za kmetijstvo je potrdilo, da so na kmetiji v provinci Hunan zabeležili izbruh virusa ptičje gripe H5N1.

Do izbruha je prišlo na kmetiji s 7850 piščanci, od katerih jih je 4500 poginilo zaradi ptičje gripe. Oblasti niso potrdile, kdaj je do izbruha prišlo, so pa zatem izvršili zakon še 17.828 živali.