Izčrpane kamele v Katarju delajo nadure: namesto 20, 1000 turistov na dan

Vrste tistih, ki želijo na hrbte kamel, so skoraj neskončne, živali pa so tako izčrpane, da se pogosto sesedejo od izčrpanosti, ko se vrnejo na začetno točko, kjer jih že čaka naslednji turist. Skrbniki jih nato pogosto prisilijo, da vstanejo in nadaljujejo z delom.

To pa pomeni, da kamele delajo nadure. Da jim to povzroča trpljenje, ne zanima ne njihovih lastnikov ne zabave željnih turistov.

Skrbniki pa imajo ob navalu turistov priložnost, da zaslužijo nekajkrat več denarja, kot bi ga običajno. "Vsi želijo jahati in se fotografirati. Trudimo se po najboljših močeh, da bi bili vsi zadovoljni," je povedal Ali Jaber al Ali, 49-letni sudanski pastir kamel, ki že 15 let živi v Katarju.

Na povprečen dan med tednom pred svetovnim prvenstvom je njegova čreda kamel opravila okoli 20 poti, pravi, odkar se je začelo nogometno prvenstvo začelo, jih opravijo 500 zjutraj in 500 zvečer. Pred prvenstvom je imel 20 kamel, potem jih je moral dobiti več, da je njegova ponudba lahko dohajala povpraševanje. "Zdaj imamo 60 kamel. Ampak tudi to je premalo," pravi.

"Občutek je neverjeten, počutiš se kot kralj. Zelo lepo je jezditi žival. Sem upal, da bomo šli še dlje po sipinah, ampak vseeno je bilo odlično," je dejal eden od obiskovalcev.

Al Ali priznava, da kamele ob takšnem obsegu dela potrebujejo počitek. Sam zatrjuje, da poskuša ugotoviti, kdaj je to res nujno. "Vsi želijo jahati kamele. Ampak veliko ljudi, ki pridejo sem, ne ve ničesar o kamelah, vedo samo to, da jih hočejo jahati. Jaz sem edini, ki ima zelo tesne stike s kamelami, tako da lahko ugotovim, kdaj so utrujene. Če jih jaha 30 ali 40 ljudi, sem prepričan, da so utrujene. Moram jim dati čas za počitek in vodo."

Včasih kamele svoje frustracije pokažejo tako, da se usedejo in nočejo vstati. Vendar pa sedeča kamela pomeni izgubo.

Kljub naporu kamel in podjetnosti njihovih lastnikov pa na koncu vseeno niso vsi zadovoljni: "Pričakoval sem divjino, ampak tukaj je vse tako turistično," je potarnal eden od obiskovalcev.