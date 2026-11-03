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Izčrpanega planinca pustila samega na 2600 metrih in nadaljevala vzpon

Dunaj, 03. 11. 2026 08.57 pred 38 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Reševanje planinca

V avstrijskih Alpah so minuli konec tedna rešili 20-letnega nemškega planinca, ki je obtičal na približno 2600 metrih, potem ko sta ga njegova spremljevalca pustila samega in nadaljevala vzpon. Reševalna akcija je trajala kar 14 ur v izjemno slabih vremenskih razmerah.

Kot so pojasnili avstrijski gorski reševalci, se je 20-letnik v soboto popoldne v družbi dveh spremljevalcev podal na plezalno pot Königsjodler na gori Hochkönig, čeprav so bile vremenske napovedi izjemno slabe.

Na višini približno 2600 metrov 20-letnik ni zmogel nadaljevati poti, zato je poklical na pomoč. Njegova spremljevalca sta kljub temu nadaljevala vzpon in še isto noč dosegla kočo Matrashaus na 2941 metrih, ki je bila sicer že zaprta.

Gorske reševalne službe so se odpravile do izčrpanega Nemca. "Že sam vzpon je bil za našo ekipo zaradi vremenskih razmer zelo zahteven," je povedal Wolfgang Haggenmüller, vodja operacij in lokalne postaje gorske reševalne službe v Mühlbachu.

Reševanje je dodatno otežilo dejstvo, da helikopterska posadka zaradi slabih razmer ni mogla vzleteti. Nadaljnje močno sneženje ponoči je razmere še poslabšalo, vendar so reševalci do moškega uspeli priti tik pred polnočjo.

'Smrtno nevarno za vse'

Na območju je zapadlo okoli 20 centimetrov snega, zato pot ni bila več vidna. "Situacija je bila smrtno nevarna za vse. Zaradi močnega sneženja in slabe vidljivosti je naša ekipa do koče Erichhütte prispela šele ob 8.18 zjutraj," so dodali v gorski reševalni službi.

Gerhard Kremser, vodja gorske reševalne službe v okrožju Pongau, je dejal, da moški zaradi razmer verjetno ne bi preživel še ene noči v gorah. "Ta reševalna akcija znova kaže, kako hitro lahko pretirana samozavest, neupoštevanje opozoril in slabo načrtovanje poti privedejo do življenjsko nevarne situacije. Planinarjenje pomeni tudi to, da se pravočasno obrneš in vrneš," je dodal.

Policija je po poročanju medijev sprožila preiskavo dogodka.

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KOMENTARJI4

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Sky58
03. 11. 2026 09.37
A sta druga dva sama sestopila naslednji dan al kako
Odgovori
0 0
FejsBrukica
03. 11. 2026 09.36
Upam, da so ga reševalci najprej skloftali, potem pa odvlekli v dolino. Be dak.
Odgovori
0 0
Wolfman
03. 11. 2026 09.10
Da se osvoji vrh je bilo bolj pomembno, kot varnost enega ali kar vseh treh!
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+4
4 0
Rock8
03. 11. 2026 09.21
Ja,norost
Odgovori
+3
3 0
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