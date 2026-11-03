Izčrpanega planinca pustila samega na 2600 metrih in nadaljevala vzpon

Kot so pojasnili avstrijski gorski reševalci, se je 20-letnik v soboto popoldne v družbi dveh spremljevalcev podal na plezalno pot Königsjodler na gori Hochkönig, čeprav so bile vremenske napovedi izjemno slabe.

Na višini približno 2600 metrov 20-letnik ni zmogel nadaljevati poti, zato je poklical na pomoč. Njegova spremljevalca sta kljub temu nadaljevala vzpon in še isto noč dosegla kočo Matrashaus na 2941 metrih, ki je bila sicer že zaprta.

Gorske reševalne službe so se odpravile do izčrpanega Nemca. "Že sam vzpon je bil za našo ekipo zaradi vremenskih razmer zelo zahteven," je povedal Wolfgang Haggenmüller, vodja operacij in lokalne postaje gorske reševalne službe v Mühlbachu.

Reševanje je dodatno otežilo dejstvo, da helikopterska posadka zaradi slabih razmer ni mogla vzleteti. Nadaljnje močno sneženje ponoči je razmere še poslabšalo, vendar so reševalci do moškega uspeli priti tik pred polnočjo.