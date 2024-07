Izčrpani gasilci v boju z ognjenim infernom, ki 'požira' Dalmacijo

Za hrvaškimi gasilci sta dolg dan in še daljša noč, a tudi jutro ni prineslo tistega pravega miru, po katerem so hrepeneli dolge neprespane noči, ko so se bojevali z ognjenimi zublji. Ob prvem jutranjem blisku so bili plameni sicer nekoliko bolj obvladljivi, a pristojni poudarjajo: "Razmere so še vedno resne." Če so požar na območju Smokovića pri Zadru uspeli pogasiti, pa se je nova ognjena fronta odprla v Tučepih. Neutruden boj gasilcev z ognjenim infernom so ovekovečile tudi fotografije, ki v resnici povedo več kot tisoč besed.