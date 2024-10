Izdajal se je za najstnico, se spoprijateljil z 'vrstnicami', nato pa jim grozil

Na spletu se je izdajal za najstnico in se tako prek aplikacije Snapchat spoprijateljil z mladimi ženskami po vsem svetu. Kmalu za tem jih je prisilil, da so mu pošiljale eksplicitne fotografije, nato pa jim grozil, da jih bo objavil. Sodišče na Severnem Irskem je zdaj 26-letnika obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Moški, ki je priznal krivdo v povezavi s 185 obtožbami kaznivih dejanj zoper 70 otrok, bo moral za zapahi presedeti najmanj 20 let.