Izdali nalog za aretacijo bivšega ruskega obrambnega ministra in ruskega generala

Nekdanjega ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja in vodjo generalštaba Valerija Gerasimova Mednarodno kazensko sodišče (ICC) obtožuje vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost.

Gerasimov, Putin in Šojgu

Gre za potezo, ki 123 držav članic sodišča zavezuje, da Šojguja in Gerasimova aretirajo in ju predajo Haagu, če prestopita njihovo ozemlje.

ICC meni, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da sta Rusa odgovorna za "raketne napade, ki so jih ruske oborožene sile izvedle na ukrajinsko električno infrastrukturo" od 10. oktobra 2022 in do vsaj 9. marca lani, poroča Sky News . "V tem časovnem okviru so ruske oborožene sile na več lokacijah v Ukrajini izvedle veliko število napadov na številne električne elektrarne in podpostaje," je pojasnilo sodišče.

ICC je marca 2023 zaradi suma nezakonite deportacije otrok in nezakonitega premeščanja ljudi iz Ukrajine v Rusijo že izdal nalog za aretacijo Vladimirja Putina. Zaradi podobnih obtožb pa so izdali tudi nalog za aretacijo ruske komisarke za pravice otrok Marijo Aleksejevno Lvovo-Belovo.

ESČP obsodil Rusijo zaradi kršitev človekovih pravic na Krimu

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes razsodilo, da je Rusija zagrešila številne kršitve človekovih pravic na ukrajinskem polotoku Krim, ki ga je leta 2014 zasedla in priključila v nasprotju z mednarodnim pravom. Sodniki so s tem ugodili tožbi Ukrajine. Rusija sodb sodišča sicer ne priznava.

Sodišče s sedežem v Strasbourgu je razsodilo, da je Rusija med drugim kršila pravico do življenja, prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ter svobodo izražanja in zbiranja. Rusija je ukrajinski Krim priključila leta 2014 v nasprotju z mednarodnim pravom in od takrat zaseda ta črnomorski polotok. Današnja razsodba se ne nanaša na samo aneksijo, ampak na ravnanje ruskih enot po njej, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obtožbe Ukrajine na račun Rusije so vključevale nezakonita pridržanja ljudi, izginotja, slabo ravnanje s civilisti ter zatiranje ukrajinskih medijev in ukrajinskega jezika v šolah. Poleg tega naj bi Rusija preganjala proukrajinske aktiviste ne samo na Krimu, ampak po vsej Ukrajini in Rusiji.

S sodbo so se sodniki postavili na stran Ukrajine, ki je na sodišče vložila tožbo zaradi "vzorca preganjanja" neruskega prebivalstva na Krimu.

V soglasni sodbi sodišča je navedeno, da obstaja dovolj dokazov, podprtih z vrsto pričevanj prič in poročil nevladnih organizacij, za ugotovitev krivde Rusije "onkraj razumnega dvoma". Po mnenju sodišča so bili incidenti dovolj številni in medsebojno povezani in pomenijo "sistem kršitev".

Vpliv današnje sodbe ESČP bo verjetno omejen, saj Rusija sodišča ne priznava. Rusija je bila izključena iz Sveta Evrope zaradi njene agresije proti Ukrajini, ki jo je začela februarja 2022. To pomeni, da ni več članica evropske konvencije o človekovih pravicah, za spoštovanje katere skrbi ESČP. Še vedno pa lahko sodišče odloča o primerih, ki so se zgodili do šest mesecev po izključitvi, navaja dpa.