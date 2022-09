Izdali 'uporniško' knjigo o ovcah in volkovih, zdaj obsojeni na zapor

Potem ko so bili spoznani za krive izdajanja "uporniških" knjig za otroke, so zdaj v Hongkongu pet logopedov obsodili na 19 mesecev zaporne kazni. Oblasti so namreč v knjigah o ovcah, ki skušajo volkove odriniti iz svoje vasi, videle politično vsebino, ki govori o Hongkongu in vladi v Pekingu.

Avtorji otroške knjige o ovcah in volkovih trdijo, da knjige v resnici opisujejo "zgodovino z vidika ljudi" oz. da knjige otrokom pomagajo razumeti sistemsko nepravičnost. Vendar pa je sodnik Kwok Wai-kin, ki ga je izbrala pekinška vlada, odločil, da gre v resnici za "pranje možganov". Zaradi "uporniške" knjige za otroke so tako pet logopedov obsodili na 19 mesecev zapora, poroča BBC. Izdane e-knjige so nekateri namreč razumeli, kot da otrokom razlagajo hongkonško prodemokratično gibanje. icon-expand Knjiga za otroke FOTO: AP Peterica – Lai Man-ling, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan in Fong Tsz-ho – je sicer v zaporu že več kot eno leto dni, kjer so čakali na razsodbo sodišča. Eden od njihovih odvetnikov zato ocenjuje, da bi bili lahko logopedi zaradi že odslužene kazni izpuščeni že čez kakšen mesec. V eni od treh knjig se vasica ovc bori proti skupini volkov, ki poskuša zavzeti njihovo naselje. Vse od leta 2020, ko je Kitajska uvedla nov zakon o nacionalni varnosti, se v javnosti vrstijo obsodbe o kršenju državljanskih svoboščin. Peking trdi, da je omenjeni zakon potreben za ohranjanje stabilnosti v mestu, kritiki pa medtem ravno nasprotno – da je bil zakon zasnovan za zatiranje nestrinjanja in oslabitev avtonomije Hongkonga. Hongkong je sicer posebna upravna regija Kitajske in ima načelo "ena država, dva sistema", ki mestu daje določene svoboščine.