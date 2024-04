Izdelanih 20 razvpitih armat, v Ukrajini o njih ne duha ne sluha

Glavni obveščevalni direktorat ukrajinskega obrambnega ministrstva je razkril nove podatke o verjetno najbolj razvpitem kosu orožja ruskih kopenskih sil, tanku T-14 Armata. Podatki razkrivajo njihov proizvodni status in operativno uporabo, čeprav so ruski uradniki nedavno zagotavljali, da se vojska in vojaška industrija v tem trenutku osredotočata na bolj ekonomične in praktične rešitve.