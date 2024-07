Izginil 12-letni otrok, policija sumi, da ga je napadel krokodil

Tokrat pa policisti in domačini še vedno upajo na najboljši izid, s čolni preiskujejo velik del potoka, na pomoč pa je priskočila celotna skupnost, ki pregleduje območje okoli jezera, poroča BBC.

Pri iskanju so se jim pridružili še dodatni policisti in specializirana ekipa za iskanje in reševanje, po poročanju lokalnih medijev pa se bo morda začelo tudi reševanje iz zraka.

"Za vsakega starša ali družinskega člana je tragično, če izgubi majhnega otroka, še posebej v takih okoliščinah, ko je morda krivec krokodil," je dejal minister Severnega teritorija Brent Potter.

Na prostranem Severnem teritoriju živi več kot 100.000 krokodilov, ki lahko zrastejo do šest metrov v dolžino, a so napadi s smrtnim izidom razmeroma redki. Krokodile, ki v Avstraliji napadejo ljudi, običajno ujamejo in ubijejo, tudi tokrat ne bo nič drugače. Potter je že pojasnil, da je uslužbencem za divje živali dal pooblastilo, da odstranijo krokodila z območja, ko ga bodo našli.