Tujina

Izginil bo še 'zadnji zid v celinski Evropi'

Cadiz, 27. 02. 2026 09.05 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
T.H. STA
Gibraltar

Evropska komisija je objavila osnutek sporazuma, s katerim sta se EU in Velika Britanija dogovorili o prostem pretoku ljudi in blaga med Španijo in Gibraltarjem, ki je pod britansko suverenostjo. V skladu z junija lani doseženim dogovorom bo Gibraltar, ki ima izjemno velik strateški pomen, ostal britanski, a bodo lahko ljudje prosto potovali čez kopensko mejo s Španijo.

Komisija je skupaj z britansko vlado v četrtek objavila več kot tisoč strani dolg končni osnutek pogodbe po brexitu, ki opredeljuje prihodnje odnose Gibraltarja z EU skoraj desetletje po tem, ko je glasovanje o izstopu Velike Britanije status tega britanskega čezmorskega ozemlja postavilo pod vprašaj

Gibraltar je 'ujet' med Španijo in Veliko Britanijo
Gibraltar je 'ujet' med Španijo in Veliko Britanijo
FOTO: AP

Pogodbo bodo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvidoma podpisali prihodnji mesec, začasno pa bo začela veljati 10. aprila.

Kako čez mejo po novem?

Sporazum predvideva odpravo vseh fizičnih ovir in kontrol na kopenski meji med Gibraltarjem in Španijo. Vključuje tudi načrte za tesnejšo integracijo ozemlja s schengenskim območjem in enotnim trgom EU, pri čemer na zahtevo Londona v celoti varuje britansko suverenost nad Gibraltarjem, ki ima približno 34.000 prebivalcev.

V skladu z dogovorom na špansko-gibraltarski meji ne bo več rutinskih kontrol osebnih dokumentov in s tem dolgih čakalnih vrst za približno 15.000 čezmejnih delavcev, ki jo vsak dan prečkajo. Po besedah španskega zunanjega ministra Joseja Manuela Albaresa bo s tem "izginil zadnji zid v celinski Evropi".

Potniki, ki bodo prispeli po zraku, pa bodo na letališču v Gibraltarju še naprej podvrženi kontroli, ki jo bodo izvajali tako gibraltarski kot španski uradniki.

Izjemno velik strateški pomen

Dogovor sta strani dosegli junija lani po letih zahtevnih pogajanj. Ta so sledila napetostim med Londonom in Brusljem po referendumu o brexitu leta 2016 in poznejšem izstopu Velike Britanije iz EU.

Dolgih čakalnih vrst bo konec
Dolgih čakalnih vrst bo konec
FOTO: AP

Gibraltar leži na skrajnem južnem koncu Iberskega polotoka. Pod britansko suverenostjo je od leta 1713, a si ga Španija vedno znova lasti zase. Ima izjemno velik strateški pomen, saj Gibraltarska ožina povezuje Atlantik in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko.

Na referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU se je več kot 95 odstotkov prebivalcev Gibraltarja izreklo za obstanek v uniji.

gibraltar španija meja pretok

Pedro Lopez
27. 02. 2026 10.17
Kaj se vi tukaj vžigate zaradi Gibraltarja? Resno? Kaj ima to z vami? Glavno, da lahko nekaj jamrate tukaj. 🤯
Odgovori
-1
1 2
BMReloaded
27. 02. 2026 09.56
Cloveska neumnost res ne pozna meja...pa to
Odgovori
+4
5 1
Morgoth
27. 02. 2026 09.53
Kalergi plan (velika zamenjava) v polnem teku.
Odgovori
+1
2 1
smetilka
27. 02. 2026 09.51
ma kdo idejo kam se izselit iz slovenije in eu?
Odgovori
+2
7 5
Pedro Lopez
27. 02. 2026 10.14
…ja, v Rusijo se preseli.
Odgovori
+1
4 3
txoxnxy
27. 02. 2026 10.18
Kordiš predlaga Venezuelo.
Odgovori
+0
1 1
klop12
27. 02. 2026 09.44
španci lepo čakajo, kot kitajci, da bo popoln zaton UK, potem pa samo stegnejo roko čez Gibraltar. Tam nimajo angleži kej za bit. Anglija je na tisoče km stran
Odgovori
+3
9 6
Kriss slo
27. 02. 2026 09.38
levo ribelarno razmisljanje mora bit izkoreninjeno ce hocemo prezivet..prototip voditelja v teh casih je Trump..casi clovekovih pravic so mimo..samo trda roka..evropa je obsojena na vojne v roku 50 let zaradi muslumanske g..ni 3. sveta ..tukaj ni vec vprasanje ali ampak kdaj..in volilci te levicarske ideologije so v vecini zenske..arabci niso neumni ,da jim ne dovoljo vozt ,volt. ..tko to zal je
Odgovori
+5
11 6
Dacar
27. 02. 2026 09.56
Razumem tvoj vidik – tvoj zapis se dotika kompleksnih vprašanj osebne identitete, družbene pogodbe in včasih protislovne narave človeških prepričanj. Prav imaš, da je varnost v skupnosti odvisna od spoštovanja skupnih pravil, ne glede na to, od kod nekdo prihaja. Ker si predlagal, da pod drobnogled vzamemo levičarsko ideologijo, jo lahko razdelimo na nekaj ključnih stebrov, ki definirajo njen sodoben obraz: 1. Socialna in ekonomska enakost V jedru levičarstva je prizadevanje za zmanjšanje razlik med revnimi in bogatimi. To vključuje zagovarjanje progresivne obdavčitve in močne socialne države, ki prek javnega šolstva in zdravstva omogoča enake možnosti vsem, ne glede na njihov začetni položaj. 2. Kolektivizem nad individualizmom V nasprotju z desnim poudarkom na posamezniku, levica pogosto poudarja moč skupnosti in sindikatov. Ideja je, da smo kot družba močni le toliko, kolikor je močan naš najšibkejši člen. 3. Progresivizem in človekove pravice Sodobna levica se močno osredotoča na pravice manjšin (etničnih, verskih, spolnih). Tukaj pogosto pride do trenj, ki jih omenjaš – vprašanje, kje se konča multikulturnost in kje začne ogrožanje ustaljenih družbenih pravil. 4. Vloga države Levica državo vidi kot regulatorja, ki mora brzdati prosti trg, da prepreči izkoriščanje delavcev in uničevanje okolja. Če te zanimajo konkretni zgodovinski primeri ali pa filozofska ozadja (npr. razlika med socialno demokracijo in radikalno levico), lahko razdelamo katero koli od teh točk.
Odgovori
+2
2 0
polh 11
27. 02. 2026 10.08
Zelo filozofsko napisano, kdo pa vse te "enakosti" financira? Svi goli pa ko šta voli... lenoba je gonilo napredka so vcasih rekli, zdaj je pa očitno lenobo zamenjalo brezdelje, ampak tako ne bo šlo več dolgo....
Odgovori
+2
2 0
proofreader
27. 02. 2026 09.35
Alžirci in Maročani pa v EU hodijo preko Hrvaške.
Odgovori
+8
9 1
Emtisunce
27. 02. 2026 09.31
To dejansko pomeni konec Evrope.
Odgovori
+5
9 4
Vera in Bog
27. 02. 2026 09.20
Anglija čisto potujčena dežela. Britanke pa bajbolj razuzdane, kam smo ta svet pripeljali?
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
