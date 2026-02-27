Izginil bo še 'zadnji zid v celinski Evropi'

Komisija je skupaj z britansko vlado v četrtek objavila več kot tisoč strani dolg končni osnutek pogodbe po brexitu, ki opredeljuje prihodnje odnose Gibraltarja z EU skoraj desetletje po tem, ko je glasovanje o izstopu Velike Britanije status tega britanskega čezmorskega ozemlja postavilo pod vprašaj
Pogodbo bodo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvidoma podpisali prihodnji mesec, začasno pa bo začela veljati 10. aprila.
Kako čez mejo po novem?
Sporazum predvideva odpravo vseh fizičnih ovir in kontrol na kopenski meji med Gibraltarjem in Španijo. Vključuje tudi načrte za tesnejšo integracijo ozemlja s schengenskim območjem in enotnim trgom EU, pri čemer na zahtevo Londona v celoti varuje britansko suverenost nad Gibraltarjem, ki ima približno 34.000 prebivalcev.
V skladu z dogovorom na špansko-gibraltarski meji ne bo več rutinskih kontrol osebnih dokumentov in s tem dolgih čakalnih vrst za približno 15.000 čezmejnih delavcev, ki jo vsak dan prečkajo. Po besedah španskega zunanjega ministra Joseja Manuela Albaresa bo s tem "izginil zadnji zid v celinski Evropi".
Potniki, ki bodo prispeli po zraku, pa bodo na letališču v Gibraltarju še naprej podvrženi kontroli, ki jo bodo izvajali tako gibraltarski kot španski uradniki.
Izjemno velik strateški pomen
Dogovor sta strani dosegli junija lani po letih zahtevnih pogajanj. Ta so sledila napetostim med Londonom in Brusljem po referendumu o brexitu leta 2016 in poznejšem izstopu Velike Britanije iz EU.
Gibraltar leži na skrajnem južnem koncu Iberskega polotoka. Pod britansko suverenostjo je od leta 1713, a si ga Španija vedno znova lasti zase. Ima izjemno velik strateški pomen, saj Gibraltarska ožina povezuje Atlantik in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko.
Na referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU se je več kot 95 odstotkov prebivalcev Gibraltarja izreklo za obstanek v uniji.
