Izginil v 40 sekundah: prazen avto, glasna glasba, truplo po devetih dneh našli 100 m od nesreče

Njegovi domači so povedali, da so ga varnostne kamere posnele, kako se večkrat vrača in se pogovarja z delavko na cestninski postaji, ker ima težave s čipom za elektronsko cestninjenje, poročanje srbskih medijev povzema net.hr.

"Sedem kilometrov od cestninske postaje pa se je zgodilo, kar se je. Avto je nadaljeval vožnjo naravnost in je zletel s ceste. Kot so nam povedali policisti, je glede na posnetke, neka ženska prispela na kraj dogodka že po 40 sekundah. Ustavila je avto, tudi ljudje iz bližnje restavracije so takoj prišli," je povedala Lukova sestra.

Vendar Luke v avtu niso našli. "Neverjetno je, da nekdo izgine v 40 sekundah," dodaja sestra.

"Bil sem na dvorišču hiše, ko sem zaslišal zaviranje in trk. Pogledal sem in videl, da se je avto večkrat prevrnil. Stekel sem, a je bila ograja zaklenjena in moral sem nazaj po ključ. Prišel sem do kraja nesreče v minuti, minuti in pol, tam so že bile dve ali tri osebe. Avto je bil prazen, glasba je odmevala na vso moč," pa je povedal očividec.

Lukova družina in policija so takoj začeli z iskanjem kraja nesreče, ki ga porašča okoli 70 centimetrov visoko gosto rastlinje, a ga devet dni nihče ni mogel najti. Šele deveti dan je policist le 100 metrov od kraja nesreče opazil truplo.

Ob tem se seveda poraja vprašanje, kako je mogoče, da tega prej nihče ni opazil.

Ugibanj zato ne manjka.

"Ali je mladenič umrl zaradi poškodb ali pa je do smrti prišlo kasneje, bo pokazala obdukcija," pojasnjuje vir, seznanjen s primerom.

Eden od scenarijev je, da je ob silovitem trku padel iz avtomobila. Preiskuje se tudi možnost, da je izstopil iz avtomobila in poskušal poiskati pomoč, a mu je postalo slabo. Pa tudi, da bi nekdo, ki je naletel vanj, poskušal njegovo truplo skriti v grmovje.

Luka je za seboj pustil majhnega otroka, domači in prijatelji pa so se od njega poslovili z žalostnimi sporočili. "Moj Luka. Vedno je bil pošten in tu za svojo družino in prijatelje," je dejal eden od prijateljev.