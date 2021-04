Izginila je podmornica indonezijske mornarice s 53 osebami na krovu

V bližini Balija je izginila podmornica indonezijske mornarice. Pristojni so s podmornico izgubili vse stike, na pomoč so poklicali avstralske in singapurske oblasti.

Indonezijske oblasti so sporočile, da so pričele z iskanjem podmornice. Ta je sodelovala v vaji v vodah severno od Balija, vendar so oblasti z njo izgubile vse stike. Vojaški poveljnik Hadi Tjahyanto je dejal, da je bilo na krovu KRI Nanggala-402 53 oseb. Uradniki so Avstralijo in Singapur pozvali, naj pomagajo pri iskanju, vendar se njihovi organi še niso odzvali. Lokalni mediji poročajo, da naj bi podmornica izginila v jutranjih urah, približno 96 kilometrov od obale Balija. Nekatera poročila navajajo, da so stik izgubili, ko je podmornica dobila dovoljenje za potop v globlje vode.