'Izginila kot kafra': Skrivnostno izginotje sprehajalke psa

Lancashire že teden dni pretresa skrivnostno izginotje 45-letne Nicole Bulley. Ta je brez sledu izginila med sprehajanjem svojega psa. Policija zdaj meni, da je mama dveh deklic padla v reko.

45-letna Nicola Bulley je prejšnji petek zjutraj med sprehodom s psom izginila v Lancashiru. Na sprehod se je odpravila, potem ko je v šoli odložila hčeri, stari šest in devet let. Nazadnje so jo videli prejšnji petek ob 9.10 zjutraj ob reki Wyre, poroča Sky News.

Območje ob reki Wyre so reševalne ekipe prečesale po dolgem in počez. V reševalni akciji so uporabili pse, brezpilotna letala, policijski helikopter in potapljače. A o pogrešani že več kot teden dni ni nobenega sledu. Policisti so doslej sporočili, da je telefon pogrešane našel očividec na klopi ob reki, kjer naj bi izginila. Telefon pa je bil ob tem času še vedno povezan na službeni video klic. Isti očividec je našel tudi psa, ki je spuščen tekal okoli klopi in reke. Policisti so po tednu dni na podlagi 10-minutnega časovnega okvira, v katerem naj bi izginila Bulleyeva, zdaj sklenili, da je pogrešana najverjetneje padla v reko in da ni žrtev kriminalnega dejanja. To bi se lahko zgodilo zaradi incidenta s psom, a kot poudarjajo, je to le špekulacija.

