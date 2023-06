Izginila podmornica, ki turiste vozi na ogled razbitin Titanika

Ni še znano, kje točno je plovilo izginilo, niti, koliko ljudi je bilo na krovu v tem času, poroča BBC. Gre za podmornico zasebnega podjetja OceanGate Expeditions, ki turiste za plačilo vozi na ogled razbitin Titanika.

Podjetje je informacijo o izginotju podmornice potrdilo in sporočilo, da so že aktivirali vse potrebne ekipe, da bi jo našli. "Naš fokus je na članih posadke v podmornici in njihovih družinah. Prizadevamo si za njihovo varno vrnitev." Kot so še dodali, so pri prizadevanjih za ponovno vzpostavitev stika s podmornico prejeli obsežno pomoč več vladnih agencij in podjetij, ki se ukvarjajo z globokomorskim raziskovanjem.

Podjetje je sicer pred kratkim na svojem družbenem omrežju sporočilo, da je v teku ena njihovih odprav. Še dve sta načrtovani za junij prihodnje leto. Svojim gostom zaračunavajo 250.000 dolarjev (slabih 230.000 evrov) za mesto na osemdnevni ekspediciji. Potovanje s podmornico tržijo kot "priložnost, da stopijo izven vsakdanjega življenja in odkrijejo nekaj resnično izjemnega".

V podmornici je lahko pet ljudi, med njimi kapitan, vodič in trije gostje. Potop do razbitine naj bi trajal osem ur.