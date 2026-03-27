Izginili jadrnici s pomočjo za Kubo, iščejo ju z ladjami in letalom

Ladja Maguro s humanitarno pomočjo za Kubo je pred nekaj dnevi prispela v Havano. AP

Plovili Friendship in Tigger Moth s skupaj najmanj devetimi člani posadke, ki sta z mehiškega otoka Isla Mujeres odpluli minuli petek, bi na Kubo sicer morali prispeti v torek ali sredo. Toda mornarici ni uspelo vzpostaviti komunikacije z njima, člani posadke pa niso sporočili, da bi prispeli na Kubo.

Mehiška mornarica ni navedla identitete niti narodnosti članov posadke. Britanski BBC medtem poroča, da so člani posadke državljani Poljske, Francije, Kube in ZDA. Mehiške oblasti so v stiku z veleposlaništvi držav, iz katerih so pogrešani aktivisti.

Mornarica je zaprosila mornarje in pomorske oblasti v Karibih in v Mehiškem zalivu, naj nemudoma sporočijo vse informacije ali opažanja, povezane s pogrešanima ploviloma.

Ta teden so kubanske oblasti že pozdravile plovilo, ki je na otok prineslo 14 ton humanitarne pomoči, in sicer zdravila, hrano, mleko za dojenčke, kolesa in solarne panele, dodaja BBC.