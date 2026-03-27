Tujina

Izginili jadrnici s pomočjo za Kubo, iščejo ju z ladjami in letalom

Ciudad de Mexico, 27. 03. 2026 08.33 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Ladja s pomočjo za Kubo

Dve plovili s humanitarno pomočjo, ki sta bili iz Mehike namenjeni na Kubo, sta pogrešani, je v četrtek v izjavi sporočila mehiška mornarica. Ta je že sprožila iskalno akcijo s pomorskimi enotami in vojaškim letalom.

Plovili Friendship in Tigger Moth s skupaj najmanj devetimi člani posadke, ki sta z mehiškega otoka Isla Mujeres odpluli minuli petek, bi na Kubo sicer morali prispeti v torek ali sredo. Toda mornarici ni uspelo vzpostaviti komunikacije z njima, člani posadke pa niso sporočili, da bi prispeli na Kubo.

Mehiška mornarica ni navedla identitete niti narodnosti članov posadke. Britanski BBC medtem poroča, da so člani posadke državljani Poljske, Francije, Kube in ZDA. Mehiške oblasti so v stiku z veleposlaništvi držav, iz katerih so pogrešani aktivisti.

Mornarica je zaprosila mornarje in pomorske oblasti v Karibih in v Mehiškem zalivu, naj nemudoma sporočijo vse informacije ali opažanja, povezane s pogrešanima ploviloma.

Ta teden so kubanske oblasti že pozdravile plovilo, ki je na otok prineslo 14 ton humanitarne pomoči, in sicer zdravila, hrano, mleko za dojenčke, kolesa in solarne panele, dodaja BBC.

Razmere na Kubi so vse bolj zahtevne.
FOTO: Profimedia

V zadnjih dneh so aktivisti iz več držav iz mehiških pristanišč s hrano in drugimi potrebščinami odpluli na pomoč Kubancem, ki se tudi v luči ameriškega embarga na gorivo soočajo s humanitarno krizo in pogostimi izpadi elektrike.

Ameriški predsednik Donald Trump je januarja povečal pritisk na Kubo, potem ko je ameriška vojska zajela nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, čigar vlada je bila glavni vir oskrbe Kube z gorivom.

