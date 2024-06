Izginili med vročino: v Grčiji pogrešanih več turistov, na Tenerifu iščejo najstnika

Kot poroča The Independent je njegova prijateljica Lucy , ki se je s Slaterjem na otoku udeležila glasbenega festivala NRG, povedala, da je 19-letnik po nočnem druženju odšel k ljudem, ki jih je spoznal na počitnicah. Pogrešani najstnik je v ponedeljek ob 8.15 zjutraj prijateljici sporočil, da se namerava do svoje nastanitve vrniti peš, saj da je zamudil avtobus. Pot do namestitve naj bi peš trajala približno 11 ur.

Britanski najstnik Jay Slater je na Tenerifu izginil v ponedeljek. In ker iz Grčije poročajo o "srhljivki" zaradi vseh pogrešanih in umrlih turistov, oblasti na tem španskem otoku še toliko bolj vneto iščejo 19-letnika.

Dejala je, da je popolnoma zgrožena nad počasnim iskanjem. "Albert je prvi posredovalec vse od svojega 25. leta. Vsak, ki bi izginil, bi si zaslužil podrobno preiskavo in iskalno akcijo, ampak Albert si to zasluži še toliko bolj," je dejala za The New York Post .

Britanski medij ob tem poroča, da je drugi pogrešani pohodnici na grškem otoku tik pred izginotjem uspela hotelu poslati sporočilo v stiski. Lastnik gostišča, v katerem je bivala 73-letnica, je dejal, da se je s Francozinjo nazadnje slišal, ko ji je v petek okoli 8.30 zjutraj vrnil klic. Pred tem je namreč zgrešil njen klic ob 5.50 zjutraj.

Druga Francozinja, stara 63 let, ki je izginila na otoku Sikinos, sicer ni bivala v istem hotelu, vendar pa oblasti domnevajo, da sta se pogrešani na pohod odpravili skupaj.

Iskanje obeh Francozinj se je vse od njunega izginotja v petek okrepilo. Obe sta izginili v času izjemno visokih temperatur, v primežu katerih se je nedavno znašla Grčija s svojimi otoki.

'Ne moreš aretirati človeka, ker se je ta odločil za pohod v vročini'

Grške službe za nujno pomoč sicer skrbi, da tuji turisti niso ustrezno obveščeni o tveganjih, ki jih predstavlja pohodništvo pri tako visokih temperaturah. "V vseh mojih letih v policijski službi, ko sem nadzoroval takšne operacije, se ne spomnim česa podobnega," je dejal eden od poveljnikov na Sirosu.

"Ob tem pa se moramo zavedati tudi, da je bil to najbolj vroč junij doslej ter da so se vsi ti ljudje sami odločili za pohodništvo. Ne moreš aretirati človeka, ker se je ta odločil za sprehod, niti ga ne moreš prisiliti, da ostane v hiši. Le upaš lahko, da bodo turisti ob takšni vročini pametni," je dejal.

Vročina je sicer na grških otokih v juniju terjala že pet smrtnih žrtev: 5. junija so na Kreti odkrili dva mrva pohodnika, nato so 9. junija na otoku Simi odkrili truplo pogrešanega britanskega TV-voditelja. Nedavno pa so na Samosu našli tudi truplo 74-letnega nizozemskega turista in na otoku Mathraki truplo 55-letnega Američana.

Minuli teden je Grčija zabeležila svoj prvi vročinski val v zgodovini; temperature se namreč več kot tri dni zapored narasle na okoli 38 stopinj Celzija. Grške oblasti so bile zaradi tega prisiljene zapreti Akropolo in vsa druga arheološka najdišča v grški prestolnici, uradniki pa so se pripravili na pojav požarov v naravi. Zaradi vročine so zaprli tudi številne šole.

V prihodnjih dneh se bo vročina v Grčiji nadaljevala; v Atenah naj bi temperature narasle do 35 stopinj Celzija, temperature na priljubljenih turističnih otokih Rodos in Krf pa bodo dosegli 32 oz. 36 stopinj Celzija. Na Kikladih pa se bodo termometri naslednji teden dvignili do okoli 30 stopinj Celzija.