Izginili pred 11 leti: letalo z 239 potniki bodo zdaj ponovno iskali

Pristojni bodo znova skušali ugotoviti, kam je 8. marca 2014 izginilo letalo Malaysia Airlines MH370 z 239 potniki. Kot je sporočilo malezijsko ministrstvo za promet, bodo namreč konec decembra sprožili novo iskalno akcijo.

Deutsche Welle poroča, da bodo 30. decembra letos začeli z globokomorskim iskanjem razbitin, ki jih kljub številnim iskalnim akcijam v 11 letih niso nikoli našli. Podjetje za raziskovanje in pregled oceanov Ocean Infinity bo iskalne operacije izvajalo 55 dni, vendar pa iskanje ne bo konstantno, je sporočilo ministrstvo za promet.

Zadnje iskanje v južnem Indijskem oceanu, ki se je odvilo aprila letos, je bilo zaradi slabih vremenskih razmer in razburkanega morja prekinjeno. Operacija se je osredotočila na 15.000 kvadratnih kilometrov veliko območje ob obali Pertha v Avstraliji. Izvedena je bila po načelu "brez najdbe ni plačila", kar pomeni, da bi vlada plačala le, če bi podjetje našlo letalo.