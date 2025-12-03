Svetli način
Tujina

Izginili pred 11 leti: letalo z 239 potniki bodo zdaj ponovno iskali

Peking, 03. 12. 2025 08.42 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
24

Konec leta bodo malezijske oblasti sprožile novo iskalno akcijo za pogrešanim letalom Malaysia Airlines MH370. Letalo z 239 potniki je izginilo 8. marca 2014, razbitin letala pa kljub številnim poskusom niso našli nikoli. Gre za eno največjih letalskih skrivnosti na svetu.

Pristojni bodo znova skušali ugotoviti, kam je 8. marca 2014 izginilo letalo Malaysia Airlines MH370 z 239 potniki. Kot je sporočilo malezijsko ministrstvo za promet, bodo namreč konec decembra sprožili novo iskalno akcijo.

Let MH370
Let MH370 FOTO: Profimedia

Deutsche Welle poroča, da bodo 30. decembra letos začeli z globokomorskim iskanjem razbitin, ki jih kljub številnim iskalnim akcijam v 11 letih niso nikoli našli. Podjetje za raziskovanje in pregled oceanov Ocean Infinity bo iskalne operacije izvajalo 55 dni, vendar pa iskanje ne bo konstantno, je sporočilo ministrstvo za promet.

Zadnje iskanje v južnem Indijskem oceanu, ki se je odvilo aprila letos, je bilo zaradi slabih vremenskih razmer in razburkanega morja prekinjeno. Operacija se je osredotočila na 15.000 kvadratnih kilometrov veliko območje ob obali Pertha v Avstraliji. Izvedena je bila po načelu "brez najdbe ni plačila", kar pomeni, da bi vlada plačala le, če bi podjetje našlo letalo.

Preberi še 'Lahko noč, malezijski tri, sedem, nič': desetletje ugibanj, teorij in žalosti

Začetno iskanje letala, ki ga je vodila Avstralija, je v treh letih zajemalo območje 120.000 kvadratnih kilometrov. Iskanje je bilo leta 2017 v dogovoru med Kitajsko, Malezijo in Avstralijo prekinjeno. Odkritih je bilo le nekaj manjših kosov razbitin.

Let MH370 letalo iskanje malezija
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gr rg
03. 12. 2025 10.55
Nikoli ga ne bodo našli, pa ni strmoglavil. Tudi pristal je. Za več bo pa treba malo raziskovat, kajti vse kar servirajo ni vedno dobro
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
03. 12. 2025 09.50
+0
sestrelili so ga, pa nočejo priznati
ODGOVORI
4 4
galeon
03. 12. 2025 09.56
+2
Če bi ga, bi našli ostanke. Vedno plavajo na morju po zrušitvi.
ODGOVORI
4 2
Zmaga Ukrajini
03. 12. 2025 10.06
-1
Tudi tokrat so na nekaterih obalah našli dele, ki pripadajo temu letalu.
ODGOVORI
3 4
Muca ne grize
03. 12. 2025 10.09
+0
Vedno plavajo in nič ne rečejo.
ODGOVORI
2 2
extradeluxe
03. 12. 2025 10.47
+0
dele letala so našli vendar nisem siguren da so za vse dele z zagotovostjo potrdili da so to deli ravno od tega letala MH370
ODGOVORI
1 1
Nace Štremljasti
03. 12. 2025 09.50
-1
a jenkijev niso vprašali,oni sigurno vedo kje je
ODGOVORI
4 5
proofreader
03. 12. 2025 09.46
+1
To so na enem otoku in snemajo nadaljevanko.
ODGOVORI
6 5
Lujzek Biber
03. 12. 2025 10.12
-5
Trstenjakova verjetno
ODGOVORI
0 5
Teleport
03. 12. 2025 09.41
-2
A kakšnih kosov do sedaj še ni napravilo
ODGOVORI
2 4
galeon
03. 12. 2025 09.43
-8
Nima kaj naplavit če ni padlo.
ODGOVORI
2 10
proofreader
03. 12. 2025 09.45
+4
Je, na Madagaskar.
ODGOVORI
6 2
vrtnar _
03. 12. 2025 09.49
+4
wosu
ODGOVORI
4 0
8282
03. 12. 2025 09.50
+2
Veliko manjših kosov so že našli.
ODGOVORI
5 3
galeon
03. 12. 2025 09.38
-2
Vprašajte CIO kje je. Samo transponder izklopiš na letalu pa nihče ne ve kje je. Torej radarji in sateliti ne obstajajo.
ODGOVORI
5 7
8282
03. 12. 2025 09.48
+9
Genialec saj ti je jasno, da so letalu sledili še po temu, ko je bil transponder ugasnjen? S tem, ko ugasneš transponder ne boš kar magično izginil iz radarjev. Ob ugasnitvi transponderja se le ne prikazuje več koda letala, višina, hitrost itd.. Sledili so letalu preko vojaških radarjev in preko sateltiske podatkovne enote, ki oddaja točen signal letala na vsake pol ure. Tudi na internetu boš najdel točen potek leta.
ODGOVORI
11 2
galeon
03. 12. 2025 09.55
-7
8282 si ena izmed tistih ovc, ki verjame kar nekdo napiše. Svojih možganov in logike pa ne znaš uporabljat.
ODGOVORI
4 11
Teleport
03. 12. 2025 10.14
+0
Galeon, se pravi da ne sme verjeti kar si napisal
ODGOVORI
2 2
Zmaga Ukrajini
03. 12. 2025 10.22
+0
Ne, vidva lahko verjameta vajinemu sv. ćelavcu. Drugače pa,... galeon,... ovca si ti! Zdaj je že dodobra raziskano kako se je dogajalo z njegovo sledljivostjo, in natanko tako, kot je napisal @8282. Problem je bil v tem, ker so letalo iskali tam, kjer so mislili, da bi moralo biti (v južnokitajskem morju), dejansko pa so potem ugotovili, da je v nekem trenutku ostro zavilo proti zahodu, preletelo malajski otok in se v času izgube goriva nahajalo daleč nekje v južnem Indijskem oceanu, kjer na tisoče km ni nobenega letališča. Malo manj sanjajta, pa kakšno stvar preberita in bo kaj bolj jasno.
ODGOVORI
2 2
8282
03. 12. 2025 10.24
+0
Ne Galeon sem človek, ki bo prej vrjel strokovnjaku in profesionalcu kakor pa posnetkom na facebooku, ki jih gledaš od parih fanatikov. Če bi ti znal svoje možgane uporabljati nebi napisal nekaj tako neumnega kot si zgoraj. Pa mi razloži kaj ima CIA od tega da razstreli Malezijsko letalo? Je bil mar nekdo "pomemben" gor? Ali so ga kar nezemljani ugrabili mogoče???
ODGOVORI
2 2
Darko32
03. 12. 2025 10.29
-3
galeon Kdor je bral malo poročila in gledal razne prispevke in je videl nekaj, kar je naenkrat bilo vse tiho. To je let aviona zelo nizko čez neki otok in to v jutranjih urah in kdor je spremljal novice na to temo se je naenkrat prekinila vsa informacija na to temo. Ljudje, kateri pa so videli so enostavno bile njihove izjave kot da jih niso dali. Zato je tvoje vprašanje kar na mestu in kdor je spremljal vse to je videl, da gre nekaj v smer proizvodnje megle.
ODGOVORI
0 3
