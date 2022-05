Z radarjev izginilo športno letalo s štirimi potniki, ki je poletelo s Splita

Ob 11.25 je z radarjev Hrvaške zračne kontrole po vzletu iz Splita izginilo letalo Cessna 182. Letalo je bilo namenjeno v Nemčijo. Takoj po obvestilu kontrole so se v iskanje vključile pristojne službe, vključno s pripadniki hrvaških posebnih enot Policije in hrvaška gorska reševalna služba, ki za preiskovanje terena uporablja tudi brezpilotni letalnik, poroča Index.hr. Kot so ugotovili, je športno letalo strmoglavilo severno od Rakovic.