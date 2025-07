Strmoglavilo potniško letalo z 49 osebami na krovu

Kot je sporočila služba za izredne razmere, so z letalom, ki je letelo na liniji med Habarovskom, Blagoveščenskom in Tindo, izgubili vsakršen stik. Na krovu letala, s katerim upravlja družba Angara Airlines, je bilo po navedbah lokalnega guvernerja 43 potnikov, med njimi pet otrok, in šest članov posadke. Lokalne oblasti so pred tem ocenile, da je na krovu 46 ljudi. Kot poroča Reuters, pa so reševalne ekipe našle goreč trup pogrešanega letala, ki je strmoglavilo.