Izginotje Danke še vedno nerazrešeno, družina sumi, da je resnica drugačna

Dveletna Danka Ilić je 26. marca letos izginila v Banjskem Polju pri Boru. Policija je po obsežnem, desetdnevnem iskanju prijela dva osumljenca, domačina Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića . Osumljena sta, da sta deklico zbila z avtomobilom, nato pa njeno truplo spravila v prtljažnik in ga odvrgla na odlagališče odpadkov. Osumljenca sta krivdo sprva priznala, a sta pozneje svoje priznanje preklicala.

"Vsi smo zelo razočarani, ne vemo, kaj naj si mislimo. Dvomimo v vse, kar nam je bilo do zdaj povedano. Izkazalo se je, da ni nobenih dokazov. Začeli smo verjeti oziroma upam, da je Danka nekje in da je živa. Bog daj, da so jo nekomu dali, ne pa ubili," je povedal Ilić. Družino Ilić je presenetila tudi objava, ki se je pojavila na domnevnem profilu očeta enega od osumljencev, Radoslava Dragijevića, in v kateri naj bi slednji napisal, da se Danka nahaja v nemškem Düsseldorfu.

Po besedah Ilića Dankini starši sicer prejemajo informacije od pristojnih služb, a ne vedo več, komu lahko zaupajo.

"Najprej so rekli, da so jo ubili, potem je niso. Ugotovili smo, da njihovi odvetniki trdijo, da Ivane tisti dan sploh ni bilo v Banjskem Polju in da ni fotografirala Danke," je dodal. Dankina mama je sicer pred kratkim rodila sina, po besedah Ilića pa se oba z dojenčkom počutita dobro.

Srbske oblasti so doslej v povezavi z izginotjem deklice pregledale tri avtomobile in zaslišale 25 prič. Dankinega trupla še vedno niso našli.