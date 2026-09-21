Izginotje Madeleine McCann: glavni osumljenec priznal, da je bil v bližini

Christian Brueckner, obsojeni posiljevalec in pedofil, je v intervjuju za The Mail on Sunday priznal, da je bil v noči, ko je Madeleine McCann izginila, v neposredni bližini apartmaja, le 130 metrov stran. Kot je znano, sta njena starša Gerry in Kate McCann tiste usodne noči večerjala s prijatelji. "Bil sem na plaži, nedaleč od kraja, kjer je bivala Maddie, in prodajal mamila. Pred tem sem bil v Španiji in sem marihuano pretihotapil na Portugalsko," je dejal. Kot je dejal, ga je policija pozneje tistega večera kar trikrat ustavila, a ga je spustila naprej, ne da bi ga preiskala. "Kar trikrat so me ustavili, ko so iskali Maddie. Na srečo niso našli droge. Moj kombi jo je bil poln," je povedal. Priznal je celo, da je pred policijo bežal. "Utripale so modre luči, postavljene so bile nadzorne točke. Mislil sem si le: 'Spravite me od tu!'"

Christian Brueckner FOTO: AP

Brueckner je svoj dosedanji molk o zadevi utemeljil z besedami: "Molčal sem, ker mi hoče policija podtakniti krivdo za primer Maddie." "Če je to, kar pravi [Brueckner], res, se seveda poraja vprašanje, kako bi se stvari odvile, če mu portugalska policija ne bi dovolila, da ji je ušel," je njegove besede komentiral vir blizu družini McCann.

Spomnimo

Portugalska policija je bila v času izginotja Madeleine deležna kritik zaradi pomanjkanja odzivnosti in ker ugrabitve ni obravnavala resno. Nemški tožilci so leta 2020 Bruecknerja razglasili za glavnega osumljenca in navedli, da imajo proti njemu "konkretne dokaze", ki pa niso bili dovolj močni za obsodbo. Leta 2007 je Brueckner redno bival na Portugalskem. Na večer, ko je izginila Madeleine, so v bližini nastanitve družine McCann zaznali signal mobilnega telefona, registriranega na njegovo ime. Moški je bil v preteklosti dvakrat obsojen zaradi posilstva, spoznan pa je bil za krivega tudi kaznivih dejanj, kot so tatvina, trgovina z mamili, napad in spolna zloraba otrok. Septembra lani je bil v Nemčiji izpuščen iz zapora, potem ko je prestal šestletno kazen zaradi posilstva 72-letne ameriške turistke. Nato mu je bil odrejen stalni policijski nadzor.