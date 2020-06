Izginotje Madeleine McCann: vprašanja, odgovori, dejstva in sosledje dogodkov

13 let iskanja, policijski preiskav, (napačnih) osumljencev. Nočna mora in nepredstavljiva agonija staršev. Tavanje v megli preiskovalcev, policije in zasebnih detektivov. Kopica sledi, ki pa vsakič znova peljejo v slepo ulico. Rekonstrukcija dogodkov in vsi zavoji v enem medijsko najbolj odmevnih iskanj pogrešanega otroka.

icon-expand Madeleine McCann FOTO: POP TV

Izginotje deklice Madeleine McCann (Maddie, kot so jo klicali najbližji) ostaja eden najbolj razvpitih nerazrešenih primerov izginotja otrok, ki že več kot 13 let buri duhove. Primer, nad katerim so mnogi preiskovalci dvignili roke in še vedno ostaja zavit v tančico skrivnosti. Primer, ki javnosti nikakor ne pušča ravnodušne, sproža nešteto ugibanj in teorij, ter odpira več vprašanj kot daje odgovorov. In kjer ob prebiranju podrobnosti dogodkov, ki so si skozi vsa ta leta sledili, bralca zgomazi po hrbtenjači. 28. april 2007: McCannovi se odpravijo na počitnice Zakonca Kate in Gerry McCann skupaj s svojimi tremi otroki - Madeleine, Amelie in Seanom - prispeta na Portugalsko. Družina je bila nastanjena v resortu v turističnem kraju Praia da Luz, natančneje v hotelskem oziroma apartmajskem kompleksu Ocean Club. Zvečer še istega dne se starša prvič z ostalimi odraslimi gosti odpravita na večerjo v mehiško restavracijo tamkajšnjega nastanitvenega kompleksa, približno 50 metrov stran od sobe, kjer so medtem spali njuni otroci.

icon-expand med turisti nekoč zelo priljubljena Praia da Luz leži na skrajnem jugozahodnem delu Portugalske. FOTO: AP

3. maj 2007: Dan, ko Madeleine izgine 7.30: Med zajtrkom mala Maddie mamo in očeta vpraša, zakaj ju ponoči, ko se je prebudila in jokala, ni bilo v apartmaju. Kate in Gerry si obljubita, da bosta poslej, ko se odpravita na večerjo, preverjala, ali je z otroki vse vredu. Družina kasneje nekaj časa preživi ob bazenu, otroci nato odidejo v igralnico, medtem ko se starša odpravita na učno uro tenisa.

icon-expand Ena zadnjih fotografij Madeleine McCann, posneta na Portugalskem, preden je deklica izginila. FOTO: Metropolitan police

Med 17.00 in 18.00: Družina McCann se vrne v apartma. Kate otroke pripravi za spanje, Gerry odide na igrišče in zaigra še eno partijo tenisa. 19.00: Gerry se vrne in Madeleine pred spanjem prebere pravljico za lahko noč. Dvojčka Amelie in Sean starša položita v potovalno posteljo ob Maddiejino posteljo in otroci zaspijo. Rolete spalnice v pritličju apartmajske zgradbe so spuščene, okna zaprta. Kate in Gerry pustita vrata rahlo priprta. 20.30: Starša zapustita apartma in se skupaj s še sedmimi ljudmi odpravita na večerjo v mehiško restavracijo (Tapas bar). 21.05: Gerry se vrne v apartma in opazi, da so vrata spalnice odprta drugače, kot pa so bila ob njunem odhodu. Vstopi v sobo in vidi vse tri otroke mirno spati. Odpravi se nazaj proti restavraciji, vmes se ustavi in se z nekom pogovarja.

icon-expand Kate in Gerry McCann. FOTO: AP

21.15: Jane Tanner, ena od oseb, s katerimi sta tisti večer McCannova obedovala, se odpravi pogledati svoje otroke. Na poti do njihovega apartmaja gre mimo sob McCannovih, pri čemer pa opazi moškega, ki v naročju nese spečega otroka. Po izginotju Madeleine ta moški postane glavni osumljenec policije. Šest let kasneje Metropolitanska policija zaključi, da je moški, ki ga je Tannerjeva tisti večer videla, nedolžen britanski turist, ki je iz jaslic igralnice domov nesel spečo hčerko. 21.30: Prijatelj McCannovih Matthew Oldfield med večerjo ponudi, da lahko medtem, ko gre preveriti, kako je z njegovimi otroki, v sosednjem apartmaju pogleda še k najmlajšim McCannovim. Ko se vrne k mizi, pove, da je vse vredu, tiho in mirno. 22.00: Kate McCann povečerja in se odpravi nazaj v apartma, kjer opazi, da so vrata otroške spalnice na stežaj odprta. Želi jih potihoma zapreti, ko jih prepih truščoma zaloputne. Odpre jih, vstopi v sobo in opazi, da je Maddie izginila. Okno je odprto, rolete so vzdignjene. Alarm zazvoni. Leto 2007: Prične se intenzivno iskanje pogrešane Madeleine 4. maj 2007: Portugalski policisti pričnejo s preiskavo, obupana starša javnost prosita za kakršnekoli informacije. Mama Kate med skrušenim nagovorom v rokah drži dekličino najljubšo igračo. "Besede ne morejo opisati stiske, tesnobe in obupa, ki ga v tem trenutku čutiva kot starša prelepe hčerkice Madeleine," je dejal oče Gerry. "Kdorkoli bi imel kakšne informacije v povezavi z njenim izginotjem, ne glede na to, kako 'nepomembne', ga naprošava, da stopi v stik s portugalsko policijo in nam jo pomaga dobiti varno nazaj. Prosim, če imate Madeleine, pustite jo domov, k mamici, očetu, bratu in sestri." 5. maj 2007: Portugalska policija izjavi, da verjame, da so Madeleine ugrabili, a da je še živa in na Portugalskem. 14. maj 2007: Detektivi kot glavnega osumljenca privedejo Roberta Murata, moškega anglo-portugalskega porekla. 30. maj 2007: Kate in Gerry McCann se v Rimu srečata s papežem Benediktom XVI. Obisk italijanske prestolnice je del njunih številnih potovanj širom Evrope in drugod, na katerih iščeta indice o tem, kje bi lahko bila Maddie ter pozivata javnost k posredovanju kakršnihkoli informacij o deklici.

6. avgust 2007: Portugalski časnik poroča, da so britanski sledni psi na stenah počitniškega apartmaja McCannovih v Ocean Clubu našli sledove krvi. 11. avgust 2007: Natančno 100 dni po izginotju triletnice, preiskovalci prvič javno priznajo, da bi deklica lahko bila mrtva. 7. september 2007: Med nadaljnjim zaslišanjem preiskovalci kot možna osumljenca 'prepoznajo' tudi starša. 9. september 2007: McCannova se z dvoletnima dvojčkoma Seanom in Amelie vrneta nazaj v Anglijo. 2. oktober 2007: Goncalo Amaral, glavni portugalski detektiv, zadolžen za preiskavo izginotja triletne Maddie, v intervjuju za portugalski časnik ostro kritizira britansko policijo; odvzamejo mu primer.

icon-expand Goncalo Amaral je po ostrih kritikah na račun britanske policije ostal brez primera. FOTO: AP

Leto 2008: Konec aktivnega preiskovanja na Portugalskem 19. marec 2008: Kate in Gerry McCann prejmeta 550.000 britanskih funtov (okoli 617.420 evrov) odškodnine, ki jima jo mora poleg javnega opravičila zaradi klevetanja izplačati časopisna hiša Express. Časopisi, ki jih slednja izdaja, so ju namreč v več člankih nedvoumno označili za kriva oziroma odgovorna za Madeleinino smrt. 7. april 2008: Trije portugalski detektivi pod vodstvom Paula Rebela odputujejo v Veliko Britanijo, da bi znova zaslišali sedem oseb, ki so dopustovale in se spoprijateljile z McCannovimi v času, ko je deklica izginila.

17. julij 2008: Robert Murat od štirih medijskih hiš zaradi člankov, ki vsebujejo hude obtožbe o krivdi za dekličino izginotje, prejme skupno za 600.000 britanskih funtov (okoli 673.550 evrov) odškodnine. 21. julij 2008: Portugalske oblasti prenehajo z aktivno preiskavo izginotja Madeleine McCann, starša in Robert Murat pa niso več med glavni osumljenimi. 4. avgust 2008: Na tisoče strani opisanih dokazov in zaslišanj iz dosjejev portugalske policije glede izčrpavajoče preiskave dekličinega izginotja postane javno dostopnih. 16. oktober 2008: Sedmerica prijateljev s počitnic, znanih tudi pod vzdevkom Tapaških sedem (po Tapas baru, kjer so obedovali), od časopisne hiše Express zaradi člankov s hudimi obtožbami in obrekovanjem, ki nakazujejo, da so lagali glede ugrabitve Maddie, prejmejo 375.000 britanskih funtov (preračunano okoli 420.970 evrov) odškodnine. Leto 2009: V Algarvu nov poziv za informacije 13. januar 2009: Gerry McCann se vrne na Portugalsko - prvič po tem, ko jo je zapustil in z družino odpotoval v Veliko Britanijo - brez hčerke Madeleine. 24. marec 2009: McCannova spet nagovorita portugalsko javnost - tokrat prosita za informacije na območju regije Algarve, kjer je Maddie tudi izginila. 4. april 2009: Gerry pomaga pri snemanju rekonstrukcije dogodkov, ki so se odvijali usodnega večera, ko je njegova hčerka izginila. 22. april 2009: McCannova se odpravita v ZDA, kjer ju v pogovorni oddaji gosti Oprah Winfrey. Mineva dve leti, odkar je njuna hči pogrešana. 14. junij 2009: Obsojeni pedofil Raymond Hewlett pred smrtjo izjavi, da je bil v času izginotja v Algarvu, a da ima alibi. Ki pa ga ne namerava razkriti. 6. avgust 2009: Zasebni detektivi trdijo, da iščejo žensko, podobno Victorii Becham, z avstralskim ali novozelandskim naglasom, ki naj bi jo videli v Barceloni, tri dni zatem ko je deklica izginila.

Leto 2010: Prepoved izdaje knjige, dosje 'zlati prah', spletna peticija in 'kupčija' staršev 18. februar 2010: Kate in Gerry McCann izjavita, da sta zadovoljna in da jima je odleglo, ko sodnik prepove izdajo knjige o primeru Madeleine McCann, ki jo je napisal nekdanji detektiv Goncalo Amaral. (Ta mora pet let kasneje McCannovima zaradi klevetanja izplačati 500.000 evrov odškodnine.) 3. marec 2010: Predstavnik McCannovih za odnose z javnostmi pove, da naj bi portugalska policija razpolagala z novimi podatki, predvsem glede oseb, ki so jih tisti večer opazili v bližini počitniškega apartmaja. Dosje s šifro 'zlati prah' bi lahko privedel do preboja v preiskavi, poudari. 1. maj 2010: Kate McCann prizna, da se sooča s samomorilnimi mislimi ter pogosto razmišlja o tem, kako bi končala bolečino ob izgubi hčerke. A hkrati se zaveže, da ne bo nikoli obupala. 10. november 2010: Starša izginule Madeleine sprožita spletno peticijo, s katero pozivata Veliko Britanijo in Portugalsko, da združita moči in skupaj pregledata vse dokaze in podatke v primeru. 15. november 2010: McCannova podpišeta dogovor, da bosta sama napisala knjigo o hčerinem izginotju.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Leto 2011: Nastop Metropolitanske policije in Scotland Yarda 13. maj 2011: Takratni britanski premier David Cameron londonsko Metropolitansko policijo zaprosi za pomoč pri preiskavi primera. 23. november 2011: Zakonca McCann sta vključena v Levesonovo preiskavo medijske etike. Povesta, kako je medijski pritisk vplival na njihovo družinsko življenje, časopisne urednike pa obtožita oviranja iskanja njune pogrešane hčerke. Mama Kate prav tako izjavi, da se je ob tem, ko so brez dovoljenja objavili njen dnevnik, počutila, kot da nad njo izvajajo nasilje in da so ji kršene pravice, piše Sky News. 5. december 2011: V Barceloni se v sklopu vnovičnega odprtja preiskave mudijo detektivi Scotland Yarda. Leto 2012: Preiskava domnevnega mesta pokopa

icon-expand Starša sta pogrešano hčerko iskala tudi s pomočjo njene računalniško 'postarane' fotografije. Poster iz leta 2012 prikazuje, kako bi bila Maddie najverjetneje videti pri devetih letih starosti. FOTO: AP

9. marec 2012: Portugalska policija v Portu zažene celoten pregled poteka prvotne preiskave. 26. april 2012: Preiskovalci Scotland Yarda izjavijo, da bi Madeleine McCann lahko bila še vedno živa. V sklopu teh navedb javnosti 'postrežejo' računalniško obdelano fotografijo Maddie, ki prikazuje, kako bi bila deklica lahko videti pri devetih letih starosti. 6. julij 2012: Britanski detektivi preučujejo navedbe, da je truplo deklice pokopano v bližini apartmaja, od koder je izginila. Trditve, 'podkrepljene' z radarskimi posnetki nečesa, kar naj bi bilo videti kot grob, izkopana jama oziroma mesto pokopa, je policiji posredoval samostojni preiskovalec.

Leto 2013: Britanski inšpektor v bran Portugalcem 11. februar 2013: Gerry McCann pozove politike, naj izsledke, zaključke oziroma sklepe Levesonove preiskave (ne)moralnosti 'otoških' medijev v celoti implementirajo v britansko zakonodajo. 13. februar 2013: Policija sporoči, da so rezultati DNK testov novozelandske deklice, za katero so zaradi izjemne podobnosti sklepali, da bi lahko bila pogrešana Maddie, pokazali, da ni pogrešana Britanka. 21. februar 2013: Upokojeni odvetnik Tony Bennett, ki je javno objavil trditve, da sta dekličina starša kriva oziroma da sta "povzročila njeno smrt", je obsojen na pogojno zaporno kazen. 2. maj 2013: McCannova za Sky News izpostavita, da vnovični policijski pregled preiskave izginotja njune hčerke "odlično napreduje". Kmalu sledi že šesta obletnica izginotja male Maddie. 17. maj 2013: Preiskovalci Scotland Yarda trdijo, da so "identificirali več ljudi, s katerimi želijo opraviti razgovore". Hkrati verjamejo, da so zbrali dovolj dokazov, da znova odprejo primer, a se portugalski organi tega še vedno branijo. 15. junij 2013: Britansko notranje ministrstvo pristane na financiranje obsežne ponovne preiskave, ki jo bo vodila Metropolitanska policija. 13. oktober 2013: Britanski detektivi, ki znova pregledujejo primer, pravijo, da so se "ključne podrobnosti v časovnici dekličinega izginotja bistveno spremenile". 14. oktober 2013: Nov poziv javnosti, v prizadevanju, da bi našli osumljenca, za čigar identifikacijo detektivi trdijo, da je "vitalnega pomena" v preiskavi. V povezavi s tem metropolitanski policisti predložijo dva nova fotorobota - oba naj bi prikazovala istega moškega, v noči ko je Maddie izginila videnega v bližini apartmaja.

icon-expand Metropolitanska policija je izdala dva nova fotorobota - oba prikazujeta istega moškega, ki naj bi ga v letovišču Praia da Luz opazili v noči, ko je Madeleine izginila. FOTO: Metropolitan police

17. oktober 2013: Policijski inšpektor in detektiv Andy Redwood, ki vodi ekipo preiskovalcev Scotland Yarda, pomočnik komisarja Mark Rowley ter zakonca McCann se v Lizboni srečajo s pristojnimi preiskovalci, da jih seznanijo s potekom preiskave na Portugalskem. 23. oktober 2013: Najvišji britanski policijski inšpektor Bernard Hogan-Howe stopi na stran portugalskih kolegov - brani način, kako so ti pristopili k preiskavi Maddiejinega izginotja. "Zelo težko bi že takoj na začetku vedeli, da imajo opravka s tako resnim zločinom," je dejal. 24. oktober 2013: Primer spet začnejo preiskovati tudi portugalski detektivi - po tem, ko notranji nadzor oziroma pregled prvotne preiskave na Portugalskem pokaže več sledi, ki jih nikoli niso preiskali ter priče, ki med tem postopkom sploh nikoli niso bile zaslišane. Leto 2014: Iskanje spolnega prestopnika 3. januar 2014: Vir blizu družini McCann trdi, da Kate in Gerry na sojenju nekdanjemu vodji lokalnih policistov Amaralu zaradi domnevnih neresnic in klevet, ki jih navaja v svoji knjigi, nista smela predložiti svojih dokazov. 13. januar 2014: Britanski policisti preiskujejo tri vlomilce, ki so se usodne noči gibali na območju, kjer je Madeleine izginila. Njihovi telefoni naj bi bili tiste noči, nemudoma po njenem izginotju, neprestano aktivni. Britanci portugalske policijske kolege v pismu zaprosijo za pomoč pri njihovem iskanju. 29. januar 2014: Policisti Scotland Yarda, vključno z detektivom, ki vodi preiskavo, odpotujejo na Portugalsko, kjer se srečajo s tamkajšnjimi policisti, da skupaj preučijo nedavne nove informacije. 19. marec 2014: Policisti iz Operacije Grange začno z intenzivno iskalno akcijo moškega, ki je med leti 2004 in 2006 na območju regije Algarve spolno napadel pet britanskih deklet. 23. april 2014: Detektivi odkrijejo pet novih primerov, kjer je neznani moški na območju počitniških apartmajev v Algarvu spolno zlorabil britanska dekleta.

1. maj 2014: Kate in Gerry McCann v intervjuju za Sky News povesta, da sta obupana ter da želita izvedeti, kaj se je zgodilo z njuno hčerko, četudi "gre za najhujši možen scenarij". Podpreta uvedbo sistema oziroma storitve, ki omogoča klic na pomoč, opozarjanje in interveniranje ob morebitni nevarnosti, v kateri bi se znašel otrok, podoben kot ga že poznajo v ZDA. 6. maj 2014: Preiskovalci Scotland Yarda nameravajo izvesti posebno iskalno akcijo morebitnih dokazov na treh lokacijah v Praii da Luz, pri čemer želijo uporabiti tudi georadar, ki pokaže morebitne anomalije pod zemeljskim površjem. 8. maj 2014: Britanski policisti domnevno na pomoč pokličejo vojaški helikopter, ki fotografira potencialna mesta kopanja. S portugalskimi policisti izvedejo kar štiriurni sestanek, v sklopu katerega dorečejo časovni razpored prihodnjih akcij. 22. maj 2014: Pomočnik komisarja Metropolitanske policije Mark Rowley pove, da se bo preiskava v sledečih tednih prevesila v "veliko fazo operativnih dejavnosti" na Portugalskem.

2. junij 2014: Portugalska policija zapečati grmičevnato območje zahodno od kraja Praia da Luz, medtem ko se pripravljajo na pregled in preiskavo morebitnih krajev, kjer bi našli sledi kopanja. 11. junij 2014: Policija prične prečesavati območje med Praio da Luz in mestom Lagos, za tamkajšnjo čistilno napravo. Iskanje na tem območju je kasneje prekinjeno. McCannova izjavita, da dejstvo, da niso ničesar našli, le še dodano krepi njuno prepričanje, da je Maddie lahko še vedno živa. 8. julij 2014: Zakonca McCann se udeležita sojenja Goncalu Amaralu, nekdanjemu policijskemu načelniku, ki ga tožita zaradi klevet in domnevno neresničnih trditev, ki jih je navajal v svoji knjigi. Sodišče prisluhne in prikima staršema, da sta - potem, ko ju je Amaral v knjigi obtožil, da sta 'zaigrala' hčerino ugrabitev, njeno truplo pa skrila - doživljala hud obup, tesnobo in bolečino. 9. december 2014: Policija na Portugalskem zasliši 11 potencialnih prič, med njimi znova tudi britanskega izseljenca Roberta Murata in osebje, ki je v preteklosti delalo v kompleksu Ocean Club, kjer so usodnega maja 2007 McCannovi počitnikovali. Leto 2015: Tavanje v temi, napačne sledi in vnovično usihanje preiskave 28. april 2015: Sodišče Amarala spozna za krivega klevetanja in objavljanja neresničnih navedb in mu naloži plačilo odškodnine McCannovim v višini 433.000 funtov (486.090 evrov), sodnik pa prav tako prepove vsakršno nadaljnjo prodajo njegove knjige. 27. julij 2015: Scotland Yard stopi v stik z avstralskimi preiskovalci in oblastmi, ko v kovčku blizu mesta Adelaide najdejo posmrtne ostanke otroka. Dva dni pozneje pristojni potrdijo, da najdeno dekliško truplo ne pripada Maddie. 5. oktober 2015: Uradni profil na družbenem omrežju Twitter, namenjen iskanju Madeleine, zaradi nenehnih zlorab s strani drugih uporabnikov, ukinejo. 28. oktober 2015: Število policistov, ki delajo na preiskavi Maddiejinega izginotja, iz 29 zmanjšajo na zgolj štiri.

Leto 2016: Nova finančna sredstva za iskanje, pritožbe ... 3. april 2016: Theresa May, takratna britanska notranja ministrica, Scotland Yardu zagotovi 95.000 britanskih funtov (preračunano okoli 106.590 evrov) dodatnih sredstev za nadaljevanje iskanja Maddie. 18. april 2016: Glavni detektivski nadzornik Mark Duthie za Evening Standard pove, da "vedno obstaja možnost, da bomo našli Madeleine in upamo, da jo bomo našli živo". 19. april 2016: Portugalsko sodišče po pritožbi razveljavi sodbo Amaralu za obrekovanje in klevetanje. McCannova izjavita, da sta razočarana in se napovesta, da bosta vložila pritožbo na portugalsko vrhovno sodišče. 25. december 2016: McCanovi preživljajo deseti božič brez Maddie in ga opišejo, kot "neizogibno obarvanega z bolečino in hrepenenjem". Leto 2017: Deseta obletnica izginotja 31. januar 2017: Kate in Gerry McCann sta razočarana, potem ko portugalsko vrhovno sodišče zavrne njuno pritožbo v primeru navedb v knjigi zloglasnega Amarala. Sodniki namreč presodijo in zaključijo, da so njegove navedbe zaščitene z zakonom o svobodi izražanja. 12. marec 2017: Britansko notranje ministrstvo policiji spet nameni sredstva za nadaljevanje iskanja - tokrat 85.000 funtov (95.370 evrov). Zagotovi jih v sklopu Operacije Grange, dovolj jih je za nadaljnjih šest mesecev preiskave. Po nekaterih ocenah skupen znesek sredstev, namenjenih za iskanje in preiskavo izginotja male Maddie, po 10 letih presega že več kot 11 milijonov funtov (12,34 milijonov evrov).

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

24. april 2017: McCannovi se 'pripravljajo' na deseto obletnico izginotja Madeleine - opišejo jo kot "grozljiv mejnik ukradenega časa". Na svoji uradni spletni strani, preko katere podajajo izjave za javnost, zapišejo: "Verjetno bo stresno in boleče, tudi zaradi ponovnega premlevanja starih 'zgodb', dezinformacij, polresnic in tudi golih laži, ki bodo krožile v časopisih, na družbenih omrežjih in v posebnih televizijskih oddajah." 27. april 2017: Ker so iz preiskave, nad katero bdi Metropolitanska policija, izključeni le štirje uradni osumljenci, pomočnik komisarja Rowley meni, da preiskava teče zelo dobro oziroma da so dosegli pomemben napredek. 30. april 2017: Dekličina starša priznata, da vsako leto kupita posebna božična in rojstnodnevna darilca tudi za njuno pogrešano hčer. Po njunih besedah je policija, ki jima daje upanje, da bo našla Maddie, "dosegla resničen napredek". 2. maj 2017: Posebno tajno poročilo britanskega notranjega ministrstva razkrije, da naj bi portugalski policijski organi z McCannovima že od vsega začetka "grdo ravnali". Tudi odnos z britanskimi oblastmi naj ne bi bil najboljši, kasneje pa z britansko policijo naj ne bi delili informacij, do katerih so se dokopali njihovi zasebni preiskovalci. Leto 2018: Nadaljevanje zagotavljanja sredstev 13. november 2018: Britansko notranje ministrstvo zagotovi finančna sredstva še za pol leta preiskav.

Leto 2019: Dokumentarec 15. marec 2019: Netflix izda osem delov dokumentarne serije o izginotju Madeleine McCann. Starša sta se odločila, da pri nastajanju dokumentarca ne bosta sodelovala, ker - kot sta dejala v izjavi za javnost, objavljeni še pred premiero - ju skrbi, da bi to lahko oviralo policijsko preiskavo. 5. junij 2019: Britansko notranje ministrstvo sporoči, da bo še najprej (vsaj do marca 2020) finančno podpiralo Operacijo Grange in preiskavo Maddiejinega izginotja, ki jo vodi Metropolitanska policija.