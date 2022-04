Izginotje male Maddie: Portugalske oblasti imenovale uradnega osumljenca

V četrtek so tožilci v Faru, glavnem mestu Algarveja, sporočili, da so v sredo osebo imenovali "arguido", kar pomeni "uradni osumljenec" ali "interesna oseba". To je prvič, da so portugalski tožilci v omenjenem primeru imenovali uradnega osumljenca, odkar sta bila Madeleinina starša Kate in Gerry McCann pred 15 leti imenovana za osumljenca. Pozneje sta bila oproščena obtožb.