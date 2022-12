Izginotje MH370: 'Pilot je letalo namerno strmoglavil v ocean'

Odkar je marca 2014 letalo družbe Malaysian Airlines s 239 ljudmi na krovu izginilo v Indijskem oceanu, v javnosti krožijo številne teorije o možnem vzroku za izginotje. Najglasnejša je ta, da je pilot namerno strmoglavil letalo, kar nakazuje tudi razbitina letala, ki so jo pred 25 dnevi odkrili pri ribiču na Madagaskarju. Ta je razbitino našel na plaži leta 2017 po tropski nevihti in jo ohranil vse do danes, nevedoč, da gre najverjetneje za del pogrešanega letala.

Gre za vrata pristajalnega podvozja boeinga 777 in prvi materialni dokaz do zdaj, ki ponuja vpogled v tragično nesrečo. Po mnenju strokovnjakov, ki so preučili razbitino, je bilo podvozje spuščeno, ko je strmoglavilo v ocean, poroča The Independent. To nakazuje, da je pilot letalo najverjetneje namerno strmoglavil.

V primeru zasilnega pristanka na vodi so piloti usposobljeni, da za potrebe nadzorovanega trka ne aktivirajo pristajalnega mehanizma. To je denimo uspelo ameriškemu pilotu Chesleyju Sullenbergerju, ki je leta 2009 junaško pristal na reki Hudson v New Yorku. V primeru spuščenega podvozja je namreč trk ob vodno površino izjemno silovit in zmanjša možnosti za preživetje.