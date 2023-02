Izginotje Nicole Bulley: policija v reki našla truplo

45-letna Nicola Bulley, mati dveh otrok, je izginila konec januarja med sprehodom s psom v Lancashiru. Na sprehod ob reki Wyre se je odpravila potem, ko je v šoli odložila hčeri, stari šest in devet let.

Lancashirska policija je danes sporočila, da so približno kilometer in pol od mesta v majhni vasici St Michael's, kjer so jo nazadnje videli, našli truplo, potem ko so dobili klic ob 11.35 po srednjeevropskem času.

V izjavi so sporočili, da uradne identifikacije še niso izvedli, zato tudi ne morejo reči, ali gre za Bulleyjevo. Njeno smrt trenutno obravnavajo kot "nepojasnjeno".

"Nicolina družina je bila obveščena o razvoju dogodkov in naše misli so v teh najtežjih trenutkih z njimi. Prosimo, da spoštujete njihovo zasebnost," so pozvali policisti.