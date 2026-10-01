Izginotje pilotke Amelie Earhart: raziskovalci na novi sledi

Pilotka Amelia Earhart je 2. julija 1937 med letom s srebrnim dvomotornim letalom izginila brez sledu nekje nad Tihim oceanom. Bila je prva ženska, ki je pet let prej sama preletela Atlantik, poosebljala je pogum in bila vzornica številnim generacijam pilotk. Zaradi poskusa, da bi kot prva ženska obletela svet, je postala legenda, zaradi izginotja pa mit.

Vse od takrat krožijo ugibanja o usodi takrat 39-letne pionirke letalstva – je strmoglavila v morje ali morda obtičala na kakšnem otoku? Ali pa so jo celo zajeli?

Earhartova si je s preletom Atlantika zagotovila svetovno slavo, vendar je želela ta dosežek še preseči, zato se je leta 1937 podala na polet okoli sveta. Po številnih postankih naj bi se vrnila na ameriška tla. Vendar je za njo in njenim navigatorjem Fredom Noonanom izginila vsakršna sled.

Raziskovalci se že vrsto let trudijo razjasniti njeno skrivnostno izginotje. Nov poskus bo v soboto, ko bo 17-članska odprava krenila na majhen atol Nikumaroro v pacifiški otoški državi Kiribati, ki leži približno na polovici poti med Havaji in Avstralijo. Upajo, da bodo tam morda našli razbitine letala Lockheed Electra 10E, s katerim je Earhartova letela.

Odprava je bila prvotno načrtovana za lansko leto, vendar je bila preložena zaradi logističnih težav in pomanjkanja potrebnih dovoljenj.

Iskanje se osredotoča na posebno strukturo, vidno na satelitskih posnetkih, ki je znana kot 'objekt Taraia'. Leži v plitvi laguni atola Nikumaroro in v dolžino meri približno deset metrov. To je približno enaka dolžina, kot jo je imel trup letala. Objekt je prvič postal viden na satelitskih posnetkih po ciklonu leta 2015, ko je odplaknilo usedline. Ime je dobil po polotoku Taraia, ki se s severne strani lagune razteza proti jugozahodu.

Vodja odprave Richard Pettigrew je misijo označil za morda doslej največjo priložnost, da se skrivnost izginotja Amelie Earhart končno razreši. Ekipa namerava sprva le dokumentirati najdišče in ne namerava ničesar izvleči. Šele poznejša odprava bi lahko omogočila dvig razbitin za znanstveno analizo.