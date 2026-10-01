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Izginotje pilotke Amelie Earhart: raziskovalci na novi sledi

Bairiki, 01. 10. 2026 17.24 pred 4 urami 2 min branja 7

Avtor:
STA Ti.Š.
Pilotka Amelia Earhart

Skoraj 90 let po izginotju Amelie Earhart se je pojavila nova sled v zvezi s pogrešano ameriško pilotko, ki je skušala kot prva ženska obleteti svet. Njenega letala niso nikoli našli, zato njen zadnji polet velja za eno največjih nerešenih skrivnosti v zgodovini. Razbitine njenega letala morda ležijo v vodah južnega Tihega oceana.

Pilotka Amelia Earhart je 2. julija 1937 med letom s srebrnim dvomotornim letalom izginila brez sledu nekje nad Tihim oceanom. Bila je prva ženska, ki je pet let prej sama preletela Atlantik, poosebljala je pogum in bila vzornica številnim generacijam pilotk. Zaradi poskusa, da bi kot prva ženska obletela svet, je postala legenda, zaradi izginotja pa mit.

Pilotka Amelia Earhart
Pilotka Amelia Earhart
FOTO: Shutterstock

Earhartova si je s preletom Atlantika zagotovila svetovno slavo, vendar je želela ta dosežek še preseči, zato se je leta 1937 podala na polet okoli sveta. Po številnih postankih naj bi se vrnila na ameriška tla. Vendar je za njo in njenim navigatorjem Fredom Noonanom izginila vsakršna sled.

Vse od takrat krožijo ugibanja o usodi takrat 39-letne pionirke letalstva – je strmoglavila v morje ali morda obtičala na kakšnem otoku? Ali pa so jo celo zajeli?

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Raziskovalci se že vrsto let trudijo razjasniti njeno skrivnostno izginotje. Nov poskus bo v soboto, ko bo 17-članska odprava krenila na majhen atol Nikumaroro v pacifiški otoški državi Kiribati, ki leži približno na polovici poti med Havaji in Avstralijo. Upajo, da bodo tam morda našli razbitine letala Lockheed Electra 10E, s katerim je Earhartova letela.

Odprava je bila prvotno načrtovana za lansko leto, vendar je bila preložena zaradi logističnih težav in pomanjkanja potrebnih dovoljenj.

Iskanje se osredotoča na posebno strukturo, vidno na satelitskih posnetkih, ki je znana kot 'objekt Taraia'. Leži v plitvi laguni atola Nikumaroro in v dolžino meri približno deset metrov. To je približno enaka dolžina, kot jo je imel trup letala. Objekt je prvič postal viden na satelitskih posnetkih po ciklonu leta 2015, ko je odplaknilo usedline. Ime je dobil po polotoku Taraia, ki se s severne strani lagune razteza proti jugozahodu.

Vodja odprave Richard Pettigrew je misijo označil za morda doslej največjo priložnost, da se skrivnost izginotja Amelie Earhart končno razreši. Ekipa namerava sprva le dokumentirati najdišče in ne namerava ničesar izvleči. Šele poznejša odprava bi lahko omogočila dvig razbitin za znanstveno analizo.

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Amelia Earhart pilotka izginotje sled odprava

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KOMENTARJI7

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G. Papež
01. 10. 2026 19.46
Aja, pa na Rabu ima vikend.
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+1
1 0
G. Papež
01. 10. 2026 19.43
Gospa baje živi na enem izmed številnih rančonv v Texasu. Nekje sem zasledil, da obožuje Čokolešnik.
Odgovori
+1
1 0
vlahov
01. 10. 2026 18.32
Naj kaj povejo o cesarici Rimsko Nemškega cesarstva in Češki kraljici ter Ogarski kraljici Barbari Celjski . Niti ene ulice nima v RS .
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+1
3 2
Kimberley Echo
01. 10. 2026 20.02
Ulice res ne, je pa v Pokrajinskem muzeju v Celju stalna razstava posvečena njej in njenimi dragocenostmi, pa zdi se mi, da je bil 1x narejen en kovanec za 2 eura v njen spomin. Marsikaj po Evropi najdeš v njen spomin, ulice pa ni nikjer imenovane po njej.
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0 0
Night fly
01. 10. 2026 18.15
Priporocam izvedbo ...... Joni Mitchell- Amelia live 1983 ...... v spomin Amelia-i.!!!
Odgovori
+1
1 0
Denis Pavlič
01. 10. 2026 18.15
Tisti, ki ste gledal Star Trek, veste kje je pristala Amelia :)
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-2
1 3
flojdi
01. 10. 2026 17.37
Wow.tole mi je pa že dolgo zanimivo.in trdim..da vse 1x pride na dan.mogoce bodo pa izvedeli moji pravnuki...
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+6
6 0
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