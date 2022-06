Izginotje v Amazoniji: policiji pokazal, kam je zakopal človeške ostanke

Preiskovalci so globoko v amazonskem pragozdu izkopali ostanke človeških trupel. Identiteta še ni znana, a predvideva se, da gre za pogrešana novinarja in raziskovalca.

Kot smo že poročali, sta 57-letni britanski novinar Dom Phillips in 41-letni brazilski raziskovalec Bruno Pereira pripotovala v regijo okoli opazovalne baze Funai in 3. junija prispela do jezera Jaburu. Par se je na povratno potovanje odpravil 5. junija zgodaj zjutraj in se ustavil v skupnosti Sao Rafael, kjer je Pereira načrtoval sestanek s tamkajšnjim voditeljem, da bi razpravljali o avtohtonih patruljah za boj proti intenzivnim invazijam, ki se dogajajo na njihovih ozemljih.

Ko vodja skupnosti ni prišel, sta se moška odločila, da nadaljujeta pot do Atalaia do Norte, kar je približno dve uri stran. Nazadnje so ju opazili kmalu zatem v bližini skupnosti Sao Gabriel, ki je blizu skupnosti Sao Rafaela. Par je potoval v novem čolnu s 70 litrov bencina, kar je dovolj za pot, in je uporabljal satelitsko komunikacijsko opremo, so povedale tamkajšnje skupnosti, ki so bile zadnje v stiku z njima.