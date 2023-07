Izginula izraelsko-ruska raziskovalka se nahaja v ujetništvu šiitske milice

"Irak je odgovoren za njeno varnost in dobro počutje," so sporočili iz Netanjahujevega urada. Po navedbah Izraela Tsurkovo zadržuje skupina Kata'ib Hezbollah (Brigade Božje stranke). Gre za močno iraško šiitsko milico, ki jo finančno in vojaško podpira Iran. ZDA pa skupino od leta 2009 uvrščajo na seznam terorističnih organizacij.

Neimenovani viri so povedali, da je bil Netanjahu neposredno vpleten v prizadevanja, da bi prek ruskega predsednika Vladimirja Putina zagotovil izpustitev Tsurkove. Viri so dejali, da ni dvoma, da je milica, ki jo je ugrabila, delovala v dogovoru z Iranom, da bi jo uporabila kot pogajalsko sredstvo za zamenjavo zapornikov ali druge koncesije, kar je že ustaljena praksa skupin, ki jih podpira Iran.

Tsurkova naj bi v Irak vstopila z ruskim potnim listom, v inštitutu New Lines Institute for Strategy and Policy, za katerega je Tsurkova delala, pa so pojasnili, da je bila nazadnje z njimi v stiku marca, kasneje pa naj bi vedeli, da je bila ugrabljena.

Kata'ib Hezbolah je protiameriška šiitska milica, ki jo sponzorira Iran in deluje v Iraku ter ima pomožne operacije po vsej Siriji. Med vojno, ki se je začela leta 2003 v Iraku, je zaslovela s postavljanjem smrtonosnih obcestnih bomb in uporabo improviziranih minometov z raketami za napade na ameriške in koalicijske sile. Po besedah ameriškega diplomata Alija Khederyja je skupina odgovorna za "nekaj najbolj smrtonosnih napadov na ameriške in koalicijske sile med vojno. Skupina je osumljena sodelovanja pri izvensodnih pobojih in ugrabitvah v iraški provinci Anbar, med drugim pri ugrabitvi več kot 70 sunitskih fantov in moških iz Al-Sijirja 27. maja 2016 ter umoru 49 moških iz Saklavije.

"Poskušali smo ugotoviti, kaj se dogaja. Vedela sem, da je tam, ker je raziskovala. Precej sva se pogovarjali o njenih raziskavah in o tem, kako bo napisala doktorat. Vedela sem, da je tam opravljala terensko delo. Njena zamisel je bila preučevati politična gibanja prek navadnih ljudi na ulici. Opravljala je intervjuje z ljudmi, da bi razumela, kako vidijo svet, in to je bistvo doktorata," je povedala za Ynet. Emma je dodala, da je Elizabeth kljub nevarnosti menila, da je to edini način, da opravi raziskavo. "Večkrat sem se z njo pogovarjala o drugih načinih, da bi zmanjšala tveganje, vendar se je odločila, da je to njen način." Na spletni strani Tsurkove je navedeno, da se njene raziskave osredotočajo na Levant – zgodovinski izraz, ki se nanaša na veliko geografsko regijo, ki vključuje današnji Izrael, Sirijo in druga območja – ter "sirsko vstajo in državljansko vojno".

Tsurkina mati Irina je za izraelsko javno radiotelevizijo Kan povedala, da z njo ni stopil v stik noben izraelski uradnik in da ni vedela, da je njena hči v Iraku. "Skrbi me zanjo," je dejala.

Tsurkova se je rodila judovskim staršem v Rusiji, ki so emigrirali v Izrael, in je zgodnje otroštvo preživela v kibucu. Kot ostra in odkrita kritičarka izraelske brutalnosti do Palestincev je postala prepoznavna s svojim natančnim in sočutnim poročanjem o sirski vstaji. Tsurkova tekoče govori arabsko in je znana po svoji široki mreži znotraj Sirije, ki ji je omogočila, da je na način, ki ga je zmogel le malokdo, popisala trpljenje Sircev v njihovem vsakdanjem življenju.

Osem dni pred ugrabitvijo je bila Tsurkova v bagdadski bolnišnici operirana zaradi poškodbe hrbta. Tsurkova je intervjuvala privržence Muqtade al-Sadra, vplivnega šiitskega duhovnika in političnega voditelja, ki je aprila napovedal, da bo za eno leto prekinil delovanje svojega gibanja, ker se je skliceval na "podkupovanje" neimenovanih posameznikov v njegovem gibanju.

New Lines je dejal, da je položaj Tsurkove zapleten zaradi dejstva, da je "odkrita kritičarka" treh držav, ki bi lahko sodelovale v pogajanjih za njeno izpustitev: Izraela, Irana in Rusije. "Vsi menimo, da morajo Združene države Amerike na nek način pomagati Tsurkovi," je zapisano v sporočilu, ki opozarja na njeno sodelovanje s podjetjema New Lines in Princeton.

Družba Princeton je v izjavi, objavljeni na Twitterju, zapisala: "Zelo smo zaskrbljeni za njeno varnost in dobro počutje ter se veselimo, da se bo lahko vrnila k svoji družini in nadaljevala študij." ZDA, Rusija, Iran in Irak tega uradno še niso komentirali.