Izginula kriptokraljica: FBI Rujo Ignatovo dodal na seznam najbolj iskanih

"Shemo je načrtovala ob ravno pravšnjem času, saj je izkoristila podivjane špekulacije zgodnjih dni kriptovalut," je dejal Damian Williams , najvišji zvezni tožilec na Manhattnu. Med letoma 2015 in 2017, ko je bil OneCoin najbolj prisoten tudi v Sloveniji, je velikim obljubam nasedlo tudi od 10.000 do 15.000 Slovencev.

Ruja Ignatova naj bi od leta 2014 vodila shemo "kriptovalute" OneCoin, ki je delovala na način, da so kupci, če so valuto naprej prodali čim več ljudem, dobili provizijo. Agenti FBI trdijo, da OneCoin v resnici nikoli ni imel nikakršne vrednosti, saj tudi nikoli ni bil zaščiten s tehnologijo veriženja blokov, ki jo uporabljajo druge kriptovalute. Glede na obtožbe zveznih tožilcev je šlo v bistvu za Ponzijevo shemo, ki jo je Ignatova prodajala kot kriptovaluto.

Zvezni preiskovalci so ubežnico obtožili, da je prek sheme več kot dva milijona žrtev po vsem svetu ogoljufala za več kot 4 milijarde dolarjev (približno 3,8 milijarde evrov). Po tem ko so ameriški uradniki podpisali nalog za njeno aretacijo, preiskovalci pa imeli vse več dokazov, je leta 2017 izginila.

FBI ubežnike na svoj seznam najbolj iskanih doda, kadar meni, da bi splošna javnost lahko pomagala pri njihovi izsleditvi. Ignatova je edina ženska na seznamu desetih najbolj iskanih – morilcev, teroristov in preprodajalcev drog. Glede na obvestilo urada, ki je bilo objavljeno v četrtek, za kakršno koli informacijo, ki bi vodila do aretacije Ignatove, FBI ponuja denarno nagrado v višini 100.000 dolarjev (okoli 95.600 evrov).

Aprila jo je na seznam najbolj iskanih Evropejk in Evropejcev uvrstil tudi Europol, nemška policija pa preiskuje tudi njenega moža. Ignatova ima sicer tudi nemško državljanstvo. Preverili smo, ali kakšno preiskavo zoper Ignatovo vodi tudi Policija v Sloveniji, a odgovore še čakamo.

'Kriptokraljica' je bila leta 2019 obtožena v osmih točkah, med drugim zaradi goljufije prek elektronskih medijev in goljufij z vrednostnimi papirji. Ignatovo so sicer nazadnje videli, ko se je leta 2017 vkrcala na let iz Bolgarije v Grčijo in izginila za vedno, poroča BBC.

FBI je zapisal še, da naj bi potovala z oboroženimi varnostniki in/ali sodelavci. Poleg tega je možno, da je imela plastično operacijo ali da je kako drugače spremenila svoj videz.