Izginule škarje sprožile preplah na japonskem letališču

Osebje letališča je namreč prejelo informacijo, da so iz ene od trgovin izginile škarje, ki bi lahko pomenile potencialno varnostno grožnjo. Vsi potniki, ki so čakali na svoj let, so posledično morali znova opraviti varnostni pregled.

Potniki so dogajanje na letališču doživljali z mešanimi občutki. Po japonskem prazniku Bon so minuli konec tedna številni potovali domov. "Mislim, da nimamo druge izbire, kot da počakamo. Vendar upam, da so glede tega nekoliko bolj previdni," je dejal eden od potnikov za lokalne medije.

Ministrstvo za promet je upravljalca letališča pozvalo, naj razišče vzrok za nastalo situacijo in sprejme ukrepe, da se v prihodnosti kaj takega ne bo ponovilo.

Uporabniki družbenih omrežij so medtem pohvalili odziv letališča in zapisali, da so ponovno potrdili njihovo zaupanje v japonsko letalsko varnost. "Ta incident je pokazal, kako varno je japonsko letalstvo in kako temeljiti so njihovi priročniki," je zapisal eden od uporabnikov.

Letališče New Chitose sicer velja za eno od prometno najbolj obremenjenih letališč na Japonskem. Leta 2022 je skozi letališče potovalo več kot 15 milijonov potnikov.