Izginuli mehiški študentje: identificirali posmrtne ostanke 20-letnika

Strokovnjaki avstrijske univerze iz Innsbrucka so že identificirali posmrtne ostanke dveh študentov. 19-letnega Aleksandra Mora Venancia so identificirali leta 2014, prav tako 19-letnega Christiana Alfonsa Rodrigueza Telumbreja pa lani.

Forenziki so v soteski 800 metrov od smetišča odkrili posmrtne ostanke študenta, člana skupine 43 študentov, ki so leta 2014 izginili v mehiški zvezni državi Guerrero. Preiskovalci so dejali, da je analiza najdenih delcev kosti pokazala, da pripadajo 20-letnemu Jhosivaniju Guerreru . To je šele tretji študent, ki so ga identificirali od leta 2014.

Ko so se vračali na fakulteto, so jih ustavili policisti, ker so se na proteste peljali z izposojenimi avtobusi, in nenadoma je prišlo so spopadov. V kaosu, ki je sledil, je bilo ubitih šest študentov. Nekaterim je uspelo pobegniti na varno, 43 pa jih je po spopadu brez sledi izginilo.

Izginotje 43 študentov je sprožilo številne demonstracije zaradi nekaznovanosti kriminalnih dejanj in protestniki so obtožili državo, da sodeluje z organiziranimi kriminalnimi združbami.

Dvomi o uradnem poročilu preiskovalcev

Tako kot izginotje študentov veliko dvomov in vprašanj vzbuja tudi preiskava dogodka. Po prvotnem uradnem poročilu preiskovalcev, ki mu niso verjeli sorodniki študentov in neodvisni preiskovalci, je sodnik zahteval prijetje glavnega preiskovalca Tomasa Zerona in odredil nadaljnje preiskave.

Prva uradna preiskava, izvedena pod vlado predsednika Enriqueja Pene Nieta, je pokazala, da so 43 študentov pridržali skorumpirani policisti in jih predali članom lokalne mamilarske tolpe Guerreros Unidos (Združeni bojevniki). Po preiskavi sodeč, jih je tolpa nato odpeljala na smetišče v kraju Cocula, kjer so jih ubili in zažgali.

To poročilo so kasneje izpodbijali svojci žrtev in tudi nekateri neodvisni preiskovalci, sodišče se je takrat strinjalo z njimi in izdalo nalog za prijetje Zerona. Ta je po izdanem nalogu pobegnil v Mehiko – domnevno naj bi se skrival v Izraelu. Svojci in preiskovalci so oblastem očitali, da so ob odkritju množičnega grobišča na smetišču takrat identificirali le Moro in posplošeno sklepali o dogajanju. Upanje svojcev ni umrlo. Nekateri še danes trdijo, da so mladeniči še vedno živi.

Toda ker je večina forenzičnih dokazov iz prvotnega poročila pod velikim vprašajem, je sedaj pred preiskovalci velik izziv, saj poskušajo sestaviti zgodbo o tem, kaj se je zgodilo s 43 študenti in kje je 40 drugih.