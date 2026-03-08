Naslovnica
Tujina

Izginuli MH370, ki že 12 let buri duhove

08. 03. 2026 17.13

Avtor:
M.P.
Letalo MH370

Neuspeh tudi v zadnjem poskusu, da bi razrešili eno največjih letalskih skrivnosti. Januarja se je zaključilo še eno iskanje letala Malaysia Airlines MH370, ki je z 239 ljudmi na krovu izginilo pred 12 leti.

Zadnje iskanje pred 12 leti izginulega letala Malaysia Airlines MH370 se je januarja zaključilo brez kakršnih koli novih ugotovitev, je sporočilo malezijsko ministrstvo za promet. Letalo je 8. marca 2014 letelo iz Kuala Lumpurja v Peking, ko je izginilo z radarskih zaslonov.

Kljub večkratnim iskanjem, vključno z največjim v zgodovini letalstva, ki se je začelo decembra lani, letala, potnikov in črnih skrinjic niso nikoli našli. V zadnji akciji so preiskovalci preiskali približno 15.000 kvadratnih kilometrov, vodilo pa jo je raziskovalno podjetje Ocean Infinity s sedežem v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike.

Izginulo letalo MH370
Izginulo letalo MH370
FOTO: AP

V poskusu iskanja letala je Ocean Infinity uporabil avtonomne podvodne drone, ki se lahko potopijo do globine 6000 metrov.

Na krovu Boeinga 777 je bilo takrat 239 ljudi; dve tretjini potnikov sta bili s Kitajske, med ostalimi pa so bili Malezijci, Indonezijci in Avstralci, pa tudi indijski, ameriški, nizozemski in francoski državljani.

Preberi še Iskanje pogrešanega letala MH370 se po desetletju nadaljuje

Družine kitajskih potnikov so ob 12. obletnici izginotja letala objavile odprto pismo, v katerem so kritizirale pomanjkanje informacij, ki so jih prejele med zadnjim iskanjem. "Razumemo, da je iskanje težavno, vendar pa družine od 15. januarja letos niso prejele nobenih nadaljnjih informacij o iskanju," so zapisali.

Dodali so, da od malezijskega ministrstva na vprašanja niso prejeli nobenih odgovorov ter da v 12 letih niso dobili "prave psihološke podpore".

MH370 letalo izginotje iskanje

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
08. 03. 2026 17.59
z vsako novo tehnologijo se bodo lotili ponovnega iskanja. Upamo da ga končno enkrat najdejo da lahko potrdijo vzroke strmoglavljenja.
Odgovori
+1
1 0
Svarog
08. 03. 2026 18.05
Ja. Tezko jih je najt. Ocean je gromozanski.
Odgovori
0 0
Svarog
08. 03. 2026 17.53
Lost!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
