Izginuli MH370, ki že 12 let buri duhove

Zadnje iskanje pred 12 leti izginulega letala Malaysia Airlines MH370 se je januarja zaključilo brez kakršnih koli novih ugotovitev, je sporočilo malezijsko ministrstvo za promet. Letalo je 8. marca 2014 letelo iz Kuala Lumpurja v Peking, ko je izginilo z radarskih zaslonov.
Kljub večkratnim iskanjem, vključno z največjim v zgodovini letalstva, ki se je začelo decembra lani, letala, potnikov in črnih skrinjic niso nikoli našli. V zadnji akciji so preiskovalci preiskali približno 15.000 kvadratnih kilometrov, vodilo pa jo je raziskovalno podjetje Ocean Infinity s sedežem v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike.
V poskusu iskanja letala je Ocean Infinity uporabil avtonomne podvodne drone, ki se lahko potopijo do globine 6000 metrov.
Na krovu Boeinga 777 je bilo takrat 239 ljudi; dve tretjini potnikov sta bili s Kitajske, med ostalimi pa so bili Malezijci, Indonezijci in Avstralci, pa tudi indijski, ameriški, nizozemski in francoski državljani.
Družine kitajskih potnikov so ob 12. obletnici izginotja letala objavile odprto pismo, v katerem so kritizirale pomanjkanje informacij, ki so jih prejele med zadnjim iskanjem. "Razumemo, da je iskanje težavno, vendar pa družine od 15. januarja letos niso prejele nobenih nadaljnjih informacij o iskanju," so zapisali.
Dodali so, da od malezijskega ministrstva na vprašanja niso prejeli nobenih odgovorov ter da v 12 letih niso dobili "prave psihološke podpore".
