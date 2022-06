Izginuli novinar v Amazoniji: našli naj bi človeške ostanke

Brazilske ekipe so na mestu, kjer so nazadnje videli britanskega pogrešanega novinarja in njegovega spremljevalca, našle domnevno človeške ostanke, poroča Sky News. Oblasti so sporočile, da jih bodo zdaj poslale na forenzično analizo, skupaj s krvjo, ki so jo našli na čolnu osumljenca za izginotje novinarja in njegovega spremljevalca.

57-letni Phillips je potoval z Brunom Arajo Pereiro, slavnim strokovnjakom za avtohtone prebivalce, ki se je leta trudil zaščititi več kot dva ducata plemen, ki imajo deževni gozd za svoj dom. Ker se je drugi dan iskanja končal brez kakršnega koli znaka o pogrešanih, je novinarjeva sestra Sian Phillips v ponedeljek v video izjavi dejala: "Vedeli smo, da je to nevaren kraj, vendar je Dom res verjel, da je mogoče zaščititi naravo in avtohtona ljudstva. Resnično smo zaskrbljeni zanj in pozivamo oblasti v Braziliji, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da preiščejo poti, po katerih je hodil. Če lahko kdo pomaga povečati vire za iskanje, bi bilo super, ker je čas ključnega pomena. Radi imamo svojega brata in želimo, da bi njega in njegovega brazilskega vodnika našli ... vsaka minuta šteje," je dodala.

Varnostne sile in člani avtohtone skupine Funai naj bi moška večino ponedeljka iskali na odseku reke blizu mesta Atalaia do Norte – glavne vstopne točke v regijo Javari. Pogrešana moška bi morala prispeti v Atalaia do Norte v nedeljo zjutraj, prejšnji teden pa sta v rezervat vstopila po reki, a nikoli nista prišla do cilja.

Phillips in Pereira sta potovala v regijo okoli opazovalne baze Funai in v petek zvečer prispela do jezera Jaburu, je sporočila Zveza domorodnih organizacij doline Javari in Observatorij za človekove pravice izoliranih in nedavno kontaktiranih avtohtonih ljudstev. Par se je na povratno potovanje odpravil zgodaj v nedeljo in se ustavil v skupnosti Sao Rafael, kjer je Pereira načrtoval sestanek z lokalnim voditeljem, da bi razpravljali o avtohtonih patruljah za boj proti "intenzivnim invazijam", ki se dogajajo na njihovih ozemljih, je sporočila skupnost. Ko vodja skupnosti ni prišel, sta se moška odločila, da nadaljujeta pot do Atalaia do Norte, kar je približno dve uri stran, so povedali. Nazadnje so ju opazili kmalu zatem v bližini skupnosti Sao Gabriel, ki je blizu skupnosti Sao Rafaela. Par je potoval v novem čolnu s 70 litri bencina, kar je dovolj za pot, in uporabljal satelitsko komunikacijsko opremo, so povedale skupnosti.