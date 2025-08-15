Svetli način
Tujina

Izginuli Hrvat likvidiran v Boliviji

Reka/Santa Cruz, 15. 08. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 54 minutami

M.V.
Za 33-letnim Marcom Skerbcem se je 8. avgusta v Južni Ameriki izgubila vsak sled. Hrvaški mediji poročajo, da je bil umorjen, skupaj s srbskim in bolgarskim državljanom. Skerbec naj bi sicer v Boliviji bival pod različnimi imeni in sodeloval z narkokarteli.

Marco Skerbec
Marco Skerbec FOTO: nestali.hr

Marco Skerbec je bil prejšnjo soboto likvidiran v Santa Cruzu v Boliviji skupaj s srbskim državljanom Miljanom Đekićem iz Niša ter Vanjo Miloševićem in Dejancem Lazarevskim, znanim kot Makedonec, ki je imel pri sebi bolgarski potni list, poroča Jutarnji list.

Pri tem navajajo, da je Skerbec glede na nalog, imel za prijetje lažno identiteto in da je možno, da je imel prav on pri sebi dokumente na ime Vanja Milošević. Bolivijska policija je trupla našla v kuhinji najete hiše, potem ko so sosedje prijavili, da iz nje prihaja glasba in moteči kriki. Policijski viri trdijo, da so bila trupla zavita v črne vreče, najverjetneje pripravljena za prevoz na drugo lokacijo.

Preiskovalci sumijo tudi, da sta bila srbska državljana in Makedonec ubiti zaradi spopada med mamilarskimi združbami oziroma da je bil motiv za brutalno likvidacijo preprodaja kokaina. V slovenski obtožnici proti Kavačškemu klanu, je ime Marka Skerbeca, pa tudi ime njegove sestre, večkrat omenjeno.

Že na peti strani obtožnice Posebnega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jo je pridobil hrvaški časnik, je Marko Skerbec naveden kot eden od vodij kriminalne združbe, ki je na šifrirani aplikaciji Sky uporabljala vzdevek Coco. Vendar je to le eden od vzdevkov. Marco Skerbec je bil leta 2020 skupaj z več drugimi osebami pod tajnim policijskim nadzorom.

marco skerbec umor bolivija
