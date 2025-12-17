Izglasovali popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU

V skladu z dogovorom, ki sta ga v začetku meseca sklenila Evropski parlament in Svet EU, bo uvoz ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na podlagi kratkoročnih pogodb, ki so bile sklenjene pred 17. junijem letos, prepovedan od 25. aprila, uvoz plina po plinovodih pa od 17. junija 2026.

Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027, kot predvideva konec oktobra sprejeti 19. sveženj sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino. Za uvoz plina po plinovodih na podlagi dolgoročnih pogodb pa bo prepoved začela veljati 30. septembra 2027, če bodo evropska skladišča s plinom ustrezno napolnjena, oziroma najpozneje 1. novembra 2027.

Obstoječe pogodbe o dobavi plina iz Rusije bi bilo glede na dogovor mogoče spreminjati le iz zelo ozko opredeljenih operativnih razlogov, spremembe pa ne bi smele voditi v povečanje dobavljenih količin plina.

Uredba predvideva tudi, da bodo morale članice pripraviti nacionalne načrte za diverzifikacijo dobav plina.

Članice, ki še vedno uvažajo rusko nafto, bodo morale obenem oddati načrt za diverzifikacijo dobav tega energenta.

Kot so danes sporočili iz Evropskega parlamenta, so se evropski poslanci na pogajanjih s predstavniki danskega predsedstva Sveta EU zavzemali za prepoved uvoza ruske nafte, Evropska komisija pa se je zavezala, da bo v začetku leta 2026 predložila zakonodajni predlog za to vprašanje. Želi namreč, da bi prepoved začela veljati čim prej, najpozneje pa konec leta 2027.