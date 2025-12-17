Naslovnica
Izglasovali popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU

Strasbourg, 17. 12. 2025 13.39 pred 39 minutami 2 min branja 39

Avtor:
D. S. STA
Ruski plin

Evropski poslanci so s 500 glasovi za in 120 glasovi proti potrdili dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o popolni prepovedi uvoza ruskega plina v EU od jeseni 2027. Za dobave na podlagi kratkoročnih pogodb bo prepoved veljala že od konca aprila oziroma sredine junija prihodnje leto. Dogovor mora zdaj potrditi še Svet EU.

V skladu z dogovorom, ki sta ga v začetku meseca sklenila Evropski parlament in Svet EU, bo uvoz ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na podlagi kratkoročnih pogodb, ki so bile sklenjene pred 17. junijem letos, prepovedan od 25. aprila, uvoz plina po plinovodih pa od 17. junija 2026.

 

Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027, kot predvideva konec oktobra sprejeti 19. sveženj sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino. Za uvoz plina po plinovodih na podlagi dolgoročnih pogodb pa bo prepoved začela veljati 30. septembra 2027, če bodo evropska skladišča s plinom ustrezno napolnjena, oziroma najpozneje 1. novembra 2027.

Obstoječe pogodbe o dobavi plina iz Rusije bi bilo glede na dogovor mogoče spreminjati le iz zelo ozko opredeljenih operativnih razlogov, spremembe pa ne bi smele voditi v povečanje dobavljenih količin plina.

Uredba predvideva tudi, da bodo morale članice pripraviti nacionalne načrte za diverzifikacijo dobav plina.

Članice, ki še vedno uvažajo rusko nafto, bodo morale obenem oddati načrt za diverzifikacijo dobav tega energenta.

Kot so danes sporočili iz Evropskega parlamenta, so se evropski poslanci na pogajanjih s predstavniki danskega predsedstva Sveta EU zavzemali za prepoved uvoza ruske nafte, Evropska komisija pa se je zavezala, da bo v začetku leta 2026 predložila zakonodajni predlog za to vprašanje. Želi namreč, da bi prepoved začela veljati čim prej, najpozneje pa konec leta 2027.

Ruski plinovod
Ruski plinovod
FOTO: AP

"To je zgodovinski trenutek: EU dela velik korak proti novi dobi brez ruskega plina in nafte," je po glasovanju dejal poročevalec Ville Niinistö (Zeleni). Po prepričanju evropskega poslanca Rusija ne bo več mogla uporabiti izvoza fosilnih goriv kot orožja proti Evropi.

Danes začenjamo dobo popolne energetske neodvisnosti Evrope od Rusije, pa je že po sklenitvi dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom EU v začetku decembra povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

V Kremlju so takrat ocenili, da bo odločitev EU o popolni prepovedi uvoza ruskega plina zgolj pospešila padec gospodarske moči sedemindvajseterice. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa je napovedal, da bo Madžarska pred Sodiščem EU spodbijala popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU.

Dogovor mora zdaj ločeno potrditi še Svet EU.

rusija plin nafta eu uvoz

Evropski parlament podprl pobudo za varen in dostopen splav

SORODNI ČLANKI

Potrdili popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU

Od leta 2028 bi popolnoma prepovedali ruski plin v EU: 'To je šele začetek'

Fico zaradi prekinitve tranzita plina grozi z ustavitvijo humanitarne pomoči Ukrajini

Geoplin: Slovenija se ne zanaša več na ruski plin

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
17. 12. 2025 14.23
kul....zdej ga bomo sam za 5x ceno kupval pri posrednikih namesto direkt hahahah sankcije delujejo!
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
17. 12. 2025 14.20
Skrajni čas!! Prepovedati vsakršno sodelovanje z njimi in z vsemi, ki z njimi
Odgovori
-1
3 4
Rafael Kramar
17. 12. 2025 14.20
...sodelujejo!!
Odgovori
+0
3 3
krompirček
17. 12. 2025 14.22
ti pa si res. tebi bi blo treba prepovedati komentirat.
Odgovori
+1
2 1
4krogci
17. 12. 2025 14.24
Rafael...sepravi moremo Krko zapret in unicit? Nenazadnje posluje z njimi oz. rusija dela stvari z anjo na veliko!
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
17. 12. 2025 14.20
Hehehehe,... ta teden pa res niso dobre novice za russofilijado. 🤣🤣🤣 Bravo Evropa!💪 Če kdaj, potem je zdaj pravi trenutek za odhod Madžarske in tudi Slovaške VEN iz EU!
Odgovori
+0
3 3
Wolfman
17. 12. 2025 14.19
Pozor, Uršulla von der layne neumorno deluje v prid Izraela! kaj takega niti pod razno se ne bi smelo dopuščati v Evropi! Vsanite ljudje, zavihajte rokave.
Odgovori
-4
0 4
Še89sekund
17. 12. 2025 14.18
Malo pozno ampak vseeno spostovanja vredno. Bravo ,teroristični kremelj je vedno bolj osamljen 👍
Odgovori
+2
3 1
Quercus
17. 12. 2025 14.17
Ne vem zakaj že se moramo veseliti, ker bomo namesto lahko dostopnega (preko cevi) in poceni ruskega plina pričeli uvažati trikrat dražjega in težje dostopnega (preko ladijskega prevoza) ameriškega, katerega proizvodnja je zaradi hidravličnega drobljenja (fracking) tudi precej bolj škodljiva za okolje.
Odgovori
+1
5 4
Rafael Kramar
17. 12. 2025 14.19
Zato, ker nedolžni ljudje umirajo, da imaš ti lahko poceni plin!
Odgovori
+2
3 1
Še89sekund
17. 12. 2025 14.19
Ker ne bomo več podpirali ruskega ubijanja in terorizma
Odgovori
+3
3 0
krompirček
17. 12. 2025 14.24
sami so si krivi .zakaj pa se vojaki ne uprejo njihovi mafiji. kar pripada rusiji bodo tudi dobili ,ce ne zlepa pa zgrda. tako pac je ce lepa beseda ne zaleze.
Odgovori
0 0
krompirček
17. 12. 2025 14.24
ce kdo dela terorizem je to ukrajina
Odgovori
0 0
ZIPPO
17. 12. 2025 14.16
EU Parlament uničuje CELOTNO EVROPSKO UNIJO( razen Madžarske).To je sedaj jasno.
Odgovori
+1
6 5
bb5a
17. 12. 2025 14.13
Kakšni butlni, sej to ne morš več vrjet...
Odgovori
+2
6 4
Še89sekund
17. 12. 2025 14.20
Upam da se nimaš za pametnega ce podpiras terorista.
Odgovori
+3
3 0
Pamir
17. 12. 2025 14.07
Zakaj šele do jeseni 2027 ? Takoj nehajte z uvozom ruskega plina.Prej ko bo EU propadla prej bomo začeli iz začetka.
Odgovori
+1
6 5
jozefStefan
17. 12. 2025 14.06
Če imaš 500 ljudi in vsi razmišljajo enako, takrat veš, da jih imaš 499 preveč!
Odgovori
+0
4 4
Blue Dream
17. 12. 2025 14.10
499 🐑🐑🐑. Zato pa je glavni tok ponavadi iralevanten
Odgovori
-3
1 4
jank
17. 12. 2025 14.05
Janša bo za vedno podpiral Orbana, ki vse težje diha po vse bolj tanki cevki, ki mu jo v rokah drži Putin.
Odgovori
-1
3 4
Blue Dream
17. 12. 2025 14.04
Z Nemci so stalno problemi
Odgovori
+0
5 5
Blue Dream
17. 12. 2025 14.04
Ali nam bo Nemčija krila razliko v novi dražji ceni?
Odgovori
+2
7 5
seter73
17. 12. 2025 14.02
ne razume samo tega zakaj rus to sekundo ne zapre cevi, pa naj to zimo mal razmisljajo kaj in kako butalci bruselski. Iz inata ljudem dat plin po 2-3x visji ceni samo da je od nasih.., tako bruhanje gledamo v sloveniji ze 40 let
Odgovori
+1
7 6
Cmrlj3
17. 12. 2025 14.07
Zato, ker Rus nima svetu ponuditi nič drugega kot svojih surovin. In če zapre pipico, takoj stane brez velikega dela dohodkov. Zato.
Odgovori
+1
6 5
aco scer
17. 12. 2025 14.14
Oh niti malo. Rusija ima kar nekaj stvari. Da pa ne zaprejo plina je pa zgolj zato ker jim je vseeno in se držijo pogodbe. Zakaj EU kupuje njihov plin je pa odgovor ta, da četudi ga ne bodo kupovali, ga morajo po pogodbi plačati. Tako da, vzameš ali ne, plačati moraš. Je pa sama glupost kar se dogaja, ker ga kupujejo drugi od Rusov, nato pa EU prodajajo po višjih cenah..ta EU parlament in svet lepo razrešit, ker delajo samo štalo. Celo Evropo so spravili na kolena s svojimi odločitvami v zadnjih 25 letih odkar se je začelo z "Energiewende" v Nemčiji in so ji vsi sledili.
Odgovori
-2
2 4
cirenij
17. 12. 2025 14.15
cmrlj3................bejž, no bejž......................!
Odgovori
-2
1 3
ZIPPO
17. 12. 2025 14.17
Pajade 🤣
Odgovori
-1
1 2
zurc
17. 12. 2025 14.02
preden bo to stopilo v veljavo je možno da bo vojne konec
Odgovori
-2
3 5
Še89sekund
17. 12. 2025 14.21
Ni važno plina prepojenega z krvjo eu ne bo potreboval nikdar vec !!!
Odgovori
+1
1 0
Vinogradnik67
17. 12. 2025 13.59
Ha Ha nam bojo pa kavbojci preprodajali ruski plon !!
Odgovori
+5
8 3
kanješna
17. 12. 2025 13.57
butnskala, z glavo skozi zid. Obnašajo se kot najbolj obsedeni igralci na srečo. Ne morejo odnehati, ne priznajo poraza, stave podvajajo. Ko zmanjka denarja, igrajo s tujim, ruskim denarjem. Na poti v pogubo in mi seveda z njimi.
Odgovori
+4
8 4
kapljač1
17. 12. 2025 13.53
Če so potrebovali 4 leta se tako odločiti , pomeni da bodo potrebovali vsaj še enkrat toliko se na spremembo privaditi? Ok če se vmes ene štirikrat ne bodo premislili
Odgovori
+1
4 3
CyberWorm00000
17. 12. 2025 13.55
smo že odklopljeni in nawajeni brez ruskega plina : ))) sam še slowaki pa mađari so prklopljeni : )))
Odgovori
-1
4 5
Wolfman
17. 12. 2025 13.52
Pomebno je le še kaj Putin izglasuje! EU bo za vsa takšna dejanja pošteno preplačala ko žuta! Konec koncwev pa bodo vodilne ženske EU vas dece vrgl v vojno, potem pa gagajte!
Odgovori
+0
4 4
CyberWorm00000
17. 12. 2025 13.51
ewo pa se bojo mogli še mađari pa slowaki odklopit : ))) ostali smo pa weč al manj že itaq odkljopljeni že par let : ))
Odgovori
+2
5 3
