Izgnanega iranskega prestolonaslednika v Berlinu poškropili z rdečo tekočino

Reza Pahlavi je ravno zapuščal novinarsko konferenco, na kateri je kritiziral premirje med ZDA in Iranom, ko se je pred stavbo nemške tiskovne agencije zgodil incident. Storilec ga je po hrbtu in vratu poškropil z rdečo tekočino, za katero policija pravi, da bi lahko bil paradižnikov sok.

65-letni Pahlavi je sin nekdanjega iranskega šaha, ki je bil med ljudstvom močno osovražen. Leta 1979 so milijoni ljudi na ulicah zahtevali njegov odstop z oblasti. Kot piše Euronews , se Pahlavi kljub temu poskuša pozicionirati kot politični akter v prihodnosti svoje države. Ni pa jasno, koliko podpore sploh ima v Iranu – skoraj 50 let je namreč že v izgnanstvu.

Ob njegovem obisku Berlina se je v bližini nemškega parlamenta sicer zbralo na stotine njegovih podpornikov. Izgnani iranski prestolonaslednik ni bil povabljen na srečanje z nobenim vladnim predstavnikom. V nagovoru novinarjem pa je izpostavil, da sporazum o premirju predpostavlja, da se bo vedenje iranske vlade spremenilo in da bodo to "ljudje, ki so nenadoma postali pragmatiki". "Ne vidim, da bi se to zgodilo," je dejal. "Ne pravim, da diplomaciji ne bi smeli dati priložnosti, vendar mislim, da jih je bilo danih že dovolj."

Podprl je tudi ameriško-izraelsko posredovanje na Bližnjem vzhodu, Euronews pa še piše, da bi se – v kolikor bi padla šiitska teokracija – boril za vrnitev na oblast. Evropejce je še pozval, naj storijo več za podporo iranskemu ljudstvu, ki se bori za demokracijo. Zatrdil je, da so iranske oblasti v zadnjih dveh tednih usmrtile 19 političnih zapornikov, še 20 ljudi pa obsodile na smrt. "Bo svobodni svet kaj storil ali bo tiho opazoval pokol?" je vprašal Pahlavi.

Medtem pa je nemški kancler Friedrich Merz več kot uro po incidentu v izjavi poudaril, da nemška vlada pozdravlja podaljšanje premirja. "To predstavlja pomembno priložnost za nadaljevanje diplomatskih pogajanj v Islamabadu s ciljem sklenitve miru in preprečitve nadaljnje eskalacije vojne," je sporočil. "Teheran bi moral izkoristiti to priložnost."