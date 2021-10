Izgnani obveščevalec: Savdski prestolonaslednik je 'psihopat'

Nekdanji višji savdski obveščevalec je zatrdil, da je prestolonaslednik Mohamed bin Salman psihopat brez empatije. Med drugim naj bi se nekoč hvalil, da bi lahko z lahkoto ubil takratnega vladarja, kralja Abdulaha, prestol pa bi tako zasedel njegov oče.

V intervjuju na ameriški televiziji je Saad Aljabri, ki je maja 2017 pobegnil iz Savdske Arabije in živi v izgnanstvu v Kanadi, povedal tudi, da ga je leta 2018 po umoru novinarja Jamala Khashoggija v Istanbulu, kolega obvestil, da nameravajo morilci priti v Kanado "pospraviti" tudi njega. Aljabri je v oddaji 60 minut na CBS povedal, da so ga opozorili, naj se ne zadržuje v bližini savdskih misij v Kanadi, naj ne hodi v bližino konzulata in veleposlaništva. Ko je vprašal zakaj, pa naj bi mu rekli, da so nekoga že razkosali in ubili ter da je zdaj na vrhu seznama tudi Aljabri.

icon-expand Mohamed bin Salman FOTO: AP

O nekaterih podrobnostih domnevne zarote za umor, ki so bile podrobno opisane tudi v sodnih postopkih tako v ZDA kot Kanadi, so mediji že poročali. V tokratnem intervjuju je Aljabri prvič javno spregovoril o svojem razhodu s princem Mohamedom. Spregovoril je o stiski svojih dveh najmlajših otrok Sarah in Omarja, ki sta bila aretirana in sta v zaporu v Savdski Arabiji. Splošno znano je, da so takšne aretacije poskus prisile očeta, da bi se vrnil v državo. "Moram spregovoriti. Američane in ameriško vlado pozivam, naj mi pomaga otroke spraviti iz zapora in jima vrniti življenje," je dejal. Savdska vlada se na Aljabrijeve obtožbe ni odzvala, je pa v izjavi dejala, da je Saad Aljabri diskreditiran nekdanji vladni uradnik z dolgo zgodovino izmišljevanja in ustvarjanja distrakcij, s katerimi je skušal prekriti finančne zločine, ki jih je zagrešil.

'Ne bo počival, dokler ne vidi mojega trupla' Aljabri je bil bližnji svetovalec Mohameda bin Nayefa, nekdanjega prestolonaslednika in notranjega ministra, ki je v priporu v Savdski Arabiji in je veljal za potencialnega političnega tekmeca princa Mohameda. "Pričakujem, da me bodo nekega dne ubili, ker ta tip ne bo počival, dokler ne vidi mojega trupla," je dejal Aljabri. Aljabri ima v ZDA sicer močno podporo, saj so mu nekdanji ameriški obveščevalni uradniki ponudili pomoč pri reševanju ameriških in savdskih življenj po terorističnih napadih 11. septembra. Nekdanji vršilec dolžnosti direktorja CIE Mike Morell je dejal, da je Aljabri častivreden. "Obveščevalni podatki, ki jih je Aljabri posredoval ZDA, so privedli do prestrezanja bomb, ki jih je Al Kaida leta 2010 podtaknila v dva namizna tiskalnika, ki sta bila tovor na letalih," je dejal Morell. Dodal je, da obstajajo tudi drugi primeri, v katerih je Aljabri rešil življenja Američanov, vendar so še vedno zaupni. Savdska Arabija je sicer zanikala, da so v Kanadi poskušali umoriti Aljabrija. Prav tako so zanikali, da je umor Khashoggija, kolumnista Washington Posta, naročil princ Mohamed. Vendar pa ameriška obveščevalna služba ocenjuje, da je umor odobril prestolonaslednik.