Izgon priseljencev iz ZDA začasno zaustavljen

Washington, 30. 08. 2025 15.50 | Posodobljeno pred 22 minutami

STA , D. S.
Zvezno sodišče v Washingtonu je v petek začasno zaustavilo pospešene postopke za izgon priseljencev, za katere si močno prizadeva ameriška vlada. Predsednik ZDA Donald Trump je januarja ob prevzemu položaja napovedal, da bodo izgnali "milijone in milijone" ilegalnih priseljencev.

"Pravica do pravičnega sojenja v skladu z delovanjem pravne države mora biti zagotovljena," je zvezna sodnica Jia Cobb zapisala v petkovi sodbi, s katero je ugodila pritožbi skupine zagovornikov pravic migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trumpova vlada je po vsej državi razširila politiko pospešenega postopka izgona iz države, ki se je doslej uporabljal predvsem v obmejnih regijah in v primerih, ko so priseljenci po prihodu v ZDA nezakonito bivali manj kot 14 dni.

Sodnica Cobbova je ravnanje vlade kritizirala kot pomanjkljivo, so poročali ameriški mediji. Pri odločanju se je sklicevala na pravico, zapisano v ameriški ustavi, da posamezniki ne smejo biti izgnani, ne da bi imeli najprej možnost podati obrazložitev glede zakonitosti bivanja v ZDA.

Sodnica, ki jo je imenoval Trumpov predhodnik Joe Biden, je že v začetku avgusta v podobni sodbi kritizirala ukrepe trenutne vlade.

Pridržanje oseb v ZDA
Pridržanje oseb v ZDA FOTO: Profimedia

Vlada predsednika Trumpa si prizadeva za rekorden izgon nezakonitih priseljencev iz ZDA in trdi, da se osredotoča na najhujše kriminalce. Dejstva govorijo drugo zgodbo. Agenti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) denimo lovijo delavce, ki se zbirajo po parkiriščih trgovinskih centrov, kjer jih Američani najemajo za dnevna opravila, kot so selitve ali delo na polju.

Število pridržanih priseljencev v ZDA je konec julija doseglo rekordno raven. Velika večina ni bila prej nikoli aretirana, obtožena ali obsojena za kakšno kaznivo dejanje, delež takšnih priseljencev med pridržanimi pa še narašča.

