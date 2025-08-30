Izgon priseljencev iz ZDA začasno zaustavljen

"Pravica do pravičnega sojenja v skladu z delovanjem pravne države mora biti zagotovljena," je zvezna sodnica Jia Cobb zapisala v petkovi sodbi, s katero je ugodila pritožbi skupine zagovornikov pravic migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trumpova vlada je po vsej državi razširila politiko pospešenega postopka izgona iz države, ki se je doslej uporabljal predvsem v obmejnih regijah in v primerih, ko so priseljenci po prihodu v ZDA nezakonito bivali manj kot 14 dni.

Sodnica Cobbova je ravnanje vlade kritizirala kot pomanjkljivo, so poročali ameriški mediji. Pri odločanju se je sklicevala na pravico, zapisano v ameriški ustavi, da posamezniki ne smejo biti izgnani, ne da bi imeli najprej možnost podati obrazložitev glede zakonitosti bivanja v ZDA.

Sodnica, ki jo je imenoval Trumpov predhodnik Joe Biden, je že v začetku avgusta v podobni sodbi kritizirala ukrepe trenutne vlade.