Izgredi na eritrejskem festivalu v Stockholmu, več poškodovanih in pridržanih

Po navedbah policije je v bližini eritrejskega provladnega festivala v predmestju severozahodno od Stockholma potekal še en javni shod, med katerim so izbruhnili nasilni izgredi. Na njem se je zbralo približno tisoč protestnikov, ki so na policiste med drugim metali kamenje.

Na posnetkih s prizorišča festivala je videti goreča in uničena vozila in šotore, medtem ko se v zrak vijejo veliki oblaki črnega dima. Očividci in novinarji na kraju dogodka so poročali o kaotičnih prizorih in spopadih.

Po podatkih policije in zdravstvenih predstavnikov so do zgodnjih večernih ur ugotovili 52 poškodovanih, med njimi najmanj osem huje. Policija je sporočila, da so pridržali okoli sto ljudi. Sporočili so še, da so uvedli preiskavo glede nasilnih izgredov in požigov ter oviranja dela policije in reševalnih služb.