Izgredi na Otoku: trije obsojeni na zaporno kazen, pričakujejo nove nemire

Številne trgovine, restavracije in mala podjetja v bližini lokacij, kjer naj bi se zbirali izgredniki, so danes preventivno prej zaprli svoja vrata, da se izognejo morebitnemu izpostavljanju nasilnim izgrednikom.

Trije moški so bili danes obsojeni zaradi sodelovanja v izgredih v Merseysidu. 58-letni moški, ki je napadel policista, je bil obsojen na tri leta zapora, preostala dva pa na 30 in 20 mesecev zapora, poroča britanski BBC .

V Belfastu je medtem v torek okoli 10 mladih izgrednikov napadlo 15-letnika, ki je utrpel lažje poškodbe obraza. Zbrcali so tudi odraslega moškega in v trgovino metali jajca.

Nekateri lastniki so vrata in okna svojih lokalov in trgovin podeskali, da bi preprečili morebitno škodo, saj so izgredniki v minulih dneh razbijali okna in vrata na objektih.

Spomnimo ...

Protestom in izgredom, ki že več kot teden dni potekajo v Združenem kraljestvu, je botroval nedavni napad z nožem v obmorskem mestu Southport, v katerem je 17-letnik ubil tri deklice, več otrok pa ranil. Britanska policija, kot je to sicer v navadi, kadar so v dogodek vpletene mladoletne osebe, sprva ni podajala nobenih informacij o osumljencu. Na družbenih omrežjih pa so kmalu zakrožile napačne in lažne informacije, da naj bi bil napadalec radikalni islamist, ki je na Otok prišel kot nezakoniti migrant. Policija ocenjuje, da je to sprožilo nasilne proteste, ki so se nato sprevrgli v izgrede.

Pozneje se je izkazalo, da to ne drži. Sodnik je zaradi vse hujših izgredov naredil izjemo in dovolil, da razkrijejo identiteto napadalca. Za napad je obtožen 17-letni Axel Muganwa Rudakubana iz Lancashira, ki se je rodil na Otoku in prihaja iz krščanske družine. Vendar to izgredov ni ustavilo, njihova tarča poleg muslimanov pa so tudi temnopolti.

Doslej je bilo po podatkih policije aretiranih več kot 425 ljudi, najmanj 120 je bilo obtoženih.