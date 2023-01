Izgredi ob meji z ZDA: zaradi aretacije mehiški kartel sprožil vojno z oblastmi

Mehiški mamilarski kartel pod vodstvom zloglasnega El Chapa nadaljuje z izgredi. Čez noč se je obstreljevanje mesta Culiacan nadaljevalo, člani kriminalne združbe pa so s požganimi in še gorečimi vozili blokirale vse glavne mestne vpadnice. Aretiranega Ovidia Guzmána, sicer sina mamilarskega šefa, so medtem prepeljali v prestolnico.

Nemiri, ki so včeraj izbruhnili v mestu Culiacan po aretaciji Ovidia Guzmána, sina mamilarskega kralja El Chapa, se ne umirjajo. Kartel ob tem pa zažiga vozila, blokira ceste in cilja na vojaške ter policijske helikopterje, ki poskušajo iz zraka pridobiti nadzor nad situacijo. Kot je povedal eden izmed meščanov, so jim oblasti naročile, naj ne zapuščajo domov. "Aretirali so ga včeraj ob četrti uri zjutraj, od takrat se ogenj ni umiril. Tu je pravi kaos, člani kartela streljajo v zrak in ciljajo na člane varnostnih služb in vojsko," je tudi povedal meščan.

Člani narkokartela naj bi zavzeli tudi ambulanto Rdečega križa ter iz bolnišnic odpeljali zdravstveno osebje, ki naj bi oskrbovalo njihove ranjence. Zavzeli naj bi tudi mednarodno letališče Culiacán, grozili novinarjem ter napadli vojaško bazo. Že včeraj smo poročali, da so ciljali tudi na letalo med vzletom, oglasili so se udeleženi potniki. "Med pripravami na vzlet smo zelo blizu letala zaslišali strele, zato smo se nemudoma ulegli na tla," je dejal David Tellez. Po navedbah letalske družbe Aeromexico v obstreljevanju letala ni bil poškodovan nihče, letališče pa so kasneje zaprli.

"V mestu je hudo. Veliko streljanja in zmede," pa je potnik komentiral današnjo situacijo. Pripadniki vojske in nacionalne garde še vedno poskušajo dobiti nadzor na celotno situacijo, je dejal predstavnik varnostnih sil Cristobal Castaneda. Guzmána so medtem premestili v prestolnico, je sporočil obrambni tožilec Luís Cresencio Sandoval. Podrobnosti o aretaciji sicer niso znane, naj bi pa ta sledila šestmesečnemu nadzorovanju Guzmána, zanjo pa naj bi se varnostne sile odločile zaradi spleta okoliščin.

Po aretaciji sina mamilarskega šefa El Chapa so v Mehiki izbruhnili nemiri. FOTO: AP

Sina zloglasnega šefa kartela El Chapa so sicer aretirali že leta 2019, vendar so ga hitro izpustili, ko je kartel sprožil vsesplošno vojno. Predsednik Mehike Andres Manuel Lopez Obrador je bil zaradi tega deležen ostrih kritik, vendar je vztrajal, da je šlo za zaščito življenj civilistov. Akcijo so sprožili, ker ameriško zunanje ministrstvo trdi, da imata skupaj z bratom Joaquinom v lasti 11 laboratorijev metamfetamina v Sinaloi, kjer proizvedejo približno 1300–2200 kilogramov droge na mesec.