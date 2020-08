Izgredniki v Chicagu ropali in uničevali trgovine, policija aretirala več kot 100 ljudi

V središču Chicaga je v nedeljo zvečer vladal kaos. Na stotine ljudi je ropalo in uničevalo večje in manjše trgovine, nekateri so se spopadli s policijo. Kot je danes pojasnil načelnik tamkajšnje policije David Brown, so nasilne izgrede spodbudile napačne in lažne informacije v zvezi z moškim, ki ga naj bi policija ubila.

V nedeljo so se namreč policisti odzvali na poročanje o moškem s pištolo. Ko so ga želeli zaslišati, je ta pobegnil, pri tem pa začel streljati na policiste. Ti so nato odgovorili s streli in poškodovali 20-letnega fanta, sicer starega znanca policije. Brown je danes zatrdil, da je moški preživel in se zdravi v bolnišnici.