Izgubil lokalne in parlamentarne volitve, zato se je oklical za kralja

Od kronanja, na katerem so mu slovesno podelili žezlo in krono, je minilo približno deset let. Takrat je v obtok med 5000 prebivalcev kraljestva prišla tudi nova valuta in nova različica osebnih izkaznic. Prav tako so si izbrali svojo zastavo. Peter Prvi se je za potezo ustanovitve lasnega kraljestva odločil po izgubi na lokalnih in parlamentarnih volitvah. "Čutil sem, da nimam druge izbire," je povedal za BBC .

Poleg mračne lesene sobe za sprejeme samooklicani kralj pogosto uporablja tudi sosednjo sobano s razkošnimi fotelji in blestečim lestencem. Postavitev obkrožajo luči, kamere in mikrofoni – to je njegov televizijski studio, v katerem poskuša ustanoviti lasten televizijski program.

Samooklicana kraljevina ne priznava nemške države

Verjame, da se razlikuje od uradnikov v nemškem sistemu, saj da ima "pošteno srce" in si želi "svet spremeniti na bolje". A njegove aktivnosti so pogosto v nasprotju z nemško zakonodajo. Moški s pravim imenom Peter Fitzek ima več obsodb zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in vodenja lastnega programa zdravstvenega zavarovanja. Prav tako je bil več let v zaporu zaradi poneverbe denarja svojih državljanov, a je bila obsodba pozneje razveljavljena.

Prekrški mu sicer ne povzročajo skrbi, saj njegova samooklicana kraljevina nemške države ne priznava. "Verjamem, da je nemška država samouničevalna in bolna," je dodal. Kljub temu je izpostavil, da njegova 'kraljevina' nima nasilnih namenov in ne pripravlja državnega udara, kot je to v tem tednu načrtovalo skrajno gibanja Reichsbürger (Državljani rajha), ki ga vodi 71-letni samooklicani princ Henrik XIII.