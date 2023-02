'Izgubil sem vsakršno upanje, a zgodil se je čudež. Vrnili so mi sina!'

V potresu, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, je umrlo več kot 45.000 ljudi, a tudi to ni končna številka te smrtonosne tragedije. Število žrtev bo namreč še naraslo, saj je v najhujši sodobni katastrofi v Turčiji uničenih približno 264.000 stanovanj, pod ruševinami pa se še vedno skriva neznano število ljudi, poroča Reuters. V Turčiji je umrlo več kot 39.600 oseb, v Siriji pa skoraj 6000.

A upanje še ni čisto zamrlo. Čeprav so številne mednarodne reševalne ekipe že zapustile obsežno potresno območje, pa z iskanjem nadaljujejo domače ekipe, ki kljub slabim možnostim še vedno upajo na čudeže. In z njimi se srečujejo tudi 12 dni pozneje. 296 ur po potresu so tako izpod ruševin stavbe v mestu Antakya na jugu Turčije potegnili tri preživele, tudi 14-letnega Osmana Halebiyeja.

Med preživelimi pa je tudi 40-letni Hakan Yasi Oglu, ki so ga 278 ur po potresu izpod ruševin potegnili v južni provinci Hatay. Pa še 34-letni Mustafa Avci, ki so mu reševalci pomagali opraviti videoklic s starši. "Popolnoma sem izgubil upanje. Ko sem videl razbitine, sem mislil, da se od tam ne bo mogel rešiti nihče. A zgodil se je pravi čudež. Vrnili so mi sina!" je po čustvenem klicu dejal njegov oče. Avcija so reševalci kasneje v bolnišnici v Mersinu ponovno združili z ženo in hčerko.

Med ljudmi narašča jeza

Humanitarne organizacije medtem poudarjajo, da bodo preživeli pomoč potrebovali še več mesecev. Uničena je namreč številna ključna infrastruktura.

Največ žrtev v sosednji Siriji je bilo medtem na severozahodu, območju, ki ga nadzorujejo uporniki, ki so v vojni s predsednikom Bašarjem al Asadom. Ta konflikt otežuje tudi pomoč pri reševanju. A katastrofa je v Sirijo vrnila številne, ki so se pred državljansko vojno zatekli v Turčijo. Turška vlada je namreč Sircem z osebnimi izkaznicami iz potresno prizadetih turških provinc dovolila odhod za največ šest mesecev.