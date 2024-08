Izgubila moralni kompas in v posteljo zvabila dva 13-letnika

36-letna Angležinja in mati šestih otrok mora v zapor, saj si je po razhodu s partnerjem samozavest skušala povrniti na nezakonit način. V iskanju pozornosti je v posteljo zvabila dva 13-letnika, in to hkrati. Na sodišču se je skušala izgovarjati na manično fazo svoje bipolarne motnje, a je sodnica vztrajala pri štiriletni kazni in ji očitala, da je povsem izgubila moralni kompas. Mati enega od dečkov pa obupuje, da mu je uničila otroštvo.