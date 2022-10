Izgubila sta dom, a našla steklenico šampanjca, ki sta jo kupila ob vselitvi

Holly Ciaglia in njen partner Evan Mackay sta 18 let obiskovala plažo Fort Myers, pred tremi tedni pa sta se tja preselila za stalno. Ob vselitvi sta posebej za to priložnost kupila steklenico šampanjca. Med pustošenjem orkana Ian sta izgubila svoj dom, našla pa sta steklenico, ki je kot po čudežu ostala cela. Trenutek, ko sta to obeležila s poljubom, je v objektiv ujela fotografinja agencije AP.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right