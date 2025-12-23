Izgubili stik z letalom, ki je prevažalo libijskega generala

"Ob 20.52 po lokalnem času je bil izgubljen stik z letalom falcon 50 (...), ki je ob 20.10 po lokalnem času vzletelo z letališča Esenboga v Ankari in letelo v Tripoli," je na omrežju X zapisal turški notranji minister Ali Yerlikaya .

Kot je pojasnil, je bilo na krovu pet potnikov, med njimi libijski načelnik generalštaba Mohamed Ali Ahmed al Hadad.

Letalo je po vzletu oddalo obvestilo o zasilnem pristanku v bližini Haymane približno 74 kilometrov od Ankare, vendar stika nato ni bilo mogoče ponovno vzpostaviti. "Oblasti spremljajo situacijo," je dodal turški minister.