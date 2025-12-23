Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Izgubili stik z letalom, ki je prevažalo libijskega generala

Ankara, 23. 12. 2025 21.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Turčija izgubila stik z letalom, ki je prevažalo libijskega generala

Turške oblasti so danes sporočile, da so izgubile stik z letalom falcon 50 potem, ko je vzletelo iz prestolnice Ankara. Na letalu je bilo pet potnikov, med njimi tudi načelnik libijskega generalštaba general Mohamed Ali Ahmed al Hadad.

"Ob 20.52 po lokalnem času je bil izgubljen stik z letalom falcon 50 (...), ki je ob 20.10 po lokalnem času vzletelo z letališča Esenboga v Ankari in letelo v Tripoli," je na omrežju X zapisal turški notranji minister Ali Yerlikaya.

Mohamed Ali Ahmed al Hadad (levo) pred nesrečo v Turčiji
Mohamed Ali Ahmed al Hadad (levo) pred nesrečo v Turčiji
FOTO: AP

Kot je pojasnil, je bilo na krovu pet potnikov, med njimi libijski načelnik generalštaba Mohamed Ali Ahmed al Hadad.

Letalo je po vzletu oddalo obvestilo o zasilnem pristanku v bližini Haymane približno 74 kilometrov od Ankare, vendar stika nato ni bilo mogoče ponovno vzpostaviti. "Oblasti spremljajo situacijo," je dodal turški minister.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Več turških medijev je sicer predvajalo posnetke, na katerih je bilo videti, kako je eksplozija osvetlila nebo nedaleč od lokacije, s katere je letalo poslalo signal.

Libija je od strmoglavljenja nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 v primežu nasilja. V zadnjih letih je država razdeljena med mednarodno priznano vlado pod vodstvom Abdula Hamida Dbeibe in rivalske oblasti na vzhodu, ki jih podpira uporniški general Kalifa Haftar.

Turčija Libija izginulo letalo načelnik generalštaba varnost

V Španiji do smrti pretepli nemška turista

SORODNI ČLANKI

Letalo pred vzletom s krilom trčilo v tovornjak s cisterno

Na letalo skušali pritihotapiti mrtvo babico: 'Je le utrujena'

Nadzorna kamera ujela gorečo letalsko nesrečo, v kateri je umrl dirkač z družino

Zasebno letalo strmoglavilo v Severni Karolini, več smrtnih žrtev

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
moskisvet
Portal
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Avto zgorel, on je umrl na kraju nesreče
Avto zgorel, on je umrl na kraju nesreče
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre
Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425