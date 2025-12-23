Izgubili stik z letalom, ki je prevažalo libijskega generala

"Ob 20.52 po lokalnem času je bil izgubljen stik z letalom falcon 50 (...), ki je ob 20.10 po lokalnem času vzletelo z letališča Esenboga v Ankari in letelo v Tripoli," je na omrežju X zapisal turški notranji minister Ali Yerlikaya.
Kot je pojasnil, je bilo na krovu pet potnikov, med njimi libijski načelnik generalštaba Mohamed Ali Ahmed al Hadad.
Letalo je po vzletu oddalo obvestilo o zasilnem pristanku v bližini Haymane približno 74 kilometrov od Ankare, vendar stika nato ni bilo mogoče ponovno vzpostaviti. "Oblasti spremljajo situacijo," je dodal turški minister.
Več turških medijev je sicer predvajalo posnetke, na katerih je bilo videti, kako je eksplozija osvetlila nebo nedaleč od lokacije, s katere je letalo poslalo signal.
Libija je od strmoglavljenja nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 v primežu nasilja. V zadnjih letih je država razdeljena med mednarodno priznano vlado pod vodstvom Abdula Hamida Dbeibe in rivalske oblasti na vzhodu, ki jih podpira uporniški general Kalifa Haftar.
