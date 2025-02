Izgubljeni bitcoini: že več kot desetletje išče disk, ki je romal v smeti

"Nikoli ne bom odnehal. To je kot moja služba od osmih do štirih." Nesrečni Britanec, ki že več kot desetletje išče računalniški trdi disk, na katerem je ključ do bogastva v kriptovaluti bitcoin, je odločen nadaljevati svojo misijo. Njegovi izgubljeni bitcoini so zdaj namreč vredni skoraj 750 milijonov evrov. James Howells, ki trdi, da je disk v smeti pomotoma vrgla njegova nekdanja partnerka, je zdaj pripravljen celo kupiti ogromno odlagališče smeti in preiskati vsak košček, da bi le našel izgubljeno dragocenost.