'Izgubljeni' lovec sam preletel 100 kilometrov, je pilota izstrelil ponesreči?

Po nenavadnem incidentu v ameriški zvezni državi Južna Karolina, v katerem so združene sile za en dan izgubile večnamenskega lovca F-35, vojaški uradniki še vedno raziskujejo, kaj je šlo narobe. Preseneča jih predvsem, da je letalo po izstrelitvi pilota preletelo še okoli 100 kilometrov, šele nato pa strmoglavilo.

icon-expand Lovec F-35 FOTO: Shutterstock

Pilot ameriške mornariške pehote je v nedeljo z enosedežnim bojnim letalom F-35B letel nad Charlestonom, ko mu je plovilo javilo okvaro. Zato se je iz njega na višini 300 metrov od tal izstrelil. Od vojaškega oporišča je bil oddaljen približno dva kilometra, pristal je na dvorišču hiše, je z opisom dogodka začel eden izmed vojaških uradnikov, ki je želel ostati anonimen. Letalo se je nato izgubilo. In kaj je pilota prisililo k izstrelitvi? Kakšna je bila okvara na plovilu? To so vprašanja, ki za zdaj ostajajo neodgovorjena, ima pa vsak pripadnik njegove mornariške pehotne enote svojo teorijo, je poudaril sogovornik. Za zdaj nobena od njih še ni dokazana, se pa enota marincev najbolj nagiba k možnosti, da je lovec pilota morebiti izstrelil avtomatsko. Različica F-35B, ki jo za lete uporabljajo mornariške pehotne enote, se namreč od ostalih med drugim razlikuje po tem, da ima funkcijo samodejnega izmeta stola. Ta funkcija ima po besedah nekdanjega kapitana mornariškega korpusa in višjega sodelavca za obrambno politiko Dana Grazierja predvsem varnostno vlogo, za boljšo zaščito pilota. "Se je funkcija iz nekega razloga sprožila in prekinila let? Veliko je še neodgovorjenih vprašanj," je razmišljal za AP.

Letalske sile so leta 2022 zaradi pomislekov o katapultnih sedežih svoje lovce F-35 začasno prizemljile. Takrat je skupna pisarna za F-35B naložila pregled vseh sedežev teh letal, odredila pa tudi stalne nadaljnje preglede med vzdrževanji plovil. Kako je lahko letalo samo preletelo 100 kilometrov? Ob najdbi letala se je izkazalo, da je to po izstrelitvi pilota pred strmoglavljenjem na polje blizu mesta Indiantown preletelo še približno 100 kilometrov. In tu se pojavi drugo neodgovorjeno vprašanje – kako je lahko letalo brez pilota opravilo tako dolgo pot? Mar to pomeni, da se je izstrelil namerno in prejšnja teorija ne drži?

icon-expand Lovec F-35 FOTO: AP

Upokojeni rezervni polkovnik mornariške pehote in višji svetovalec v Centru za strateško in mednarodno varnost Mark Cancian pravi, da razdalja med pilotom in krajem strmoglavljenja nima smisla. Iskanje razbitin letala je sicer trajalo en dan, nazadnje je lovca našel helikopter organov pregona Južne Karoline. Zakaj je lociranje F-35B trajalo tako dolgo, vojska ne razkriva, saj da preiskava še poteka. So pa v vojaški bazi v Charlestonu dejali, da je bilo letalo med izstrelitvijo marinca v avtopilotnem načinu letenja. Pogrešano letalo je bilo medtem že tretja "nesreča razreda A" v zadnjih šestih tednih – to je kategorija incidenta, ki povzroči več kot 2,5 milijona dolarjev škode.